Policiais militares são acusados de obrigar três pessoas detidas por suspeita de tráfico de drogas em Piracicaba, no interior de São Paulo, a vestir camisetas com mensagens de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O caso ocorreu na quarta-feira (21) e motivou uma representação do Partido dos Trabalhadores ao Ministério Público Eleitoral, solicitando a investigação dos fatos.

Segundo relatos de uma testemunha e da mãe de um adolescente de 17 anos apreendido durante a ocorrência, os três jovens não usavam camisetas partidárias no momento da abordagem. As mulheres afirmam que as peças teriam sido retiradas de militantes que atuavam voluntariamente na campanha de Lula e, posteriormente, colocadas nos detidos.

A denúncia ganhou repercussão após ser mencionada nas redes sociais pelo senador eleito e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo Guilherme Derrite (PP), aliado de Flávio Bolsonaro (PL). O episódio também levou o PT a questionar a possível utilização eleitoral da ocorrência.