Moradores do bairro Mário Dedini, em Piracicaba, poderão acessar serviços e orientações gratuitas durante três dias da próxima semana. A Prefeitura promove, de segunda-feira (26) a quarta-feira (28), a Ação Cidadã, com atendimentos das 14h às 17h, na Casa da Cidadania. A programação inclui orientação jurídica, informações sobre saúde da mulher, vacinação de animais de estimação, segurança do trabalhador e oportunidades relacionadas a trabalho e renda.

A iniciativa é realizada por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Parcerias e tem como objetivo facilitar o acesso da população a informações sobre serviços públicos, esclarecer dúvidas e reduzir deslocamentos e custos para quem precisa de orientação.

Entre os assuntos abordados estão aposentadoria, benefícios previdenciários, abertura e regularização de Microempreendedor Individual (MEI), prevenção de doenças e cuidados com animais domésticos.