Moradores do bairro Mário Dedini, em Piracicaba, poderão acessar serviços e orientações gratuitas durante três dias da próxima semana. A Prefeitura promove, de segunda-feira (26) a quarta-feira (28), a Ação Cidadã, com atendimentos das 14h às 17h, na Casa da Cidadania. A programação inclui orientação jurídica, informações sobre saúde da mulher, vacinação de animais de estimação, segurança do trabalhador e oportunidades relacionadas a trabalho e renda.
A iniciativa é realizada por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Parcerias e tem como objetivo facilitar o acesso da população a informações sobre serviços públicos, esclarecer dúvidas e reduzir deslocamentos e custos para quem precisa de orientação.
Entre os assuntos abordados estão aposentadoria, benefícios previdenciários, abertura e regularização de Microempreendedor Individual (MEI), prevenção de doenças e cuidados com animais domésticos.
“A proposta é atender quem tem dúvidas e deseja se informar sobre aposentadoria e benefícios, como abrir uma MEI, vacinar o cachorro e entender como funcionam os exames de mamografia e Papanicolau. Especialmente agora, durante a campanha Outubro Rosa, é importante reforçar a prevenção. Com isso, nos aproximamos dos cidadãos e reduzimos filas para questões voltadas à informação”, destacou o prefeito Helinho Zanatta.
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Orientação jurídica durante os três dias
Ao longo de toda a programação, os moradores poderão receber orientações jurídicas sobre cálculo para aposentadoria, Lei Orçamentária Anual (LOA), aposentadoria rural e por idade.
Também haverá informações sobre os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e outras condições.
A proposta é esclarecer dúvidas e orientar os cidadãos sobre direitos e procedimentos relacionados aos serviços públicos.
Outubro Rosa terá ações de saúde da mulher
Em parceria com o Centro Especializado em Saúde da Mulher (Cesm), a Ação Cidadã oferecerá orientações sobre saúde feminina, prevenção e diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero.
As atividades abordarão a importância da mamografia e do exame preventivo Papanicolau, além de informações sobre acompanhamento da saúde da mulher, autocuidado, cuidado integral e acesso aos serviços municipais de saúde.
A programação ocorre durante o Outubro Rosa, campanha dedicada à conscientização sobre o câncer de mama e à importância da prevenção e do diagnóstico precoce.
Vacinação de animais e prevenção de acidentes
Na segunda-feira (26), a equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estará disponível para esclarecer dúvidas sobre acidentes com animais peçonhentos, incluindo escorpiões, aranhas e cobras. Também haverá orientações sobre a vacinação de animais de estimação.
Já na terça-feira (27) e na quarta-feira (28), o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) oferecerá informações sobre saúde e segurança no trabalho, com foco na prevenção de acidentes ocupacionais.
Orientações para MEI e geração de renda
A área de Trabalho e Renda também participará da iniciativa, com esclarecimentos sobre abertura e regularização de Microempreendedor Individual (MEI), pagamento de guias e entrega da declaração anual de faturamento.
A orientação busca ajudar quem deseja formalizar uma atividade profissional ou precisa regularizar a situação do negócio.
Serviço
Ação Cidadã – Mário Dedini
- Data: de segunda-feira (26) a quarta-feira (28) de outubro
- Horário: das 14h às 17h
- Local: Casa da Cidadania
- Endereço: Rua Olga Pagoto Santiago, 232, bairro Mário Dedini, Piracicaba
- Entrada: gratuita
- Informações: (19) 3431-8602