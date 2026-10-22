Dois homens, de 34 e 38 anos, foram presos pela Polícia Civil na quarta-feira (21) suspeitos de envolvimento em uma série de furtos de equipamentos em estações do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba. Os crimes provocaram prejuízos ao sistema de abastecimento e chegaram a deixar parte da cidade sem água por aproximadamente 15 horas. A estimativa é de que o valor dos equipamentos furtados ultrapasse R$ 100 mil, sem considerar os danos provocados nas estruturas e os impactos causados à população.

As investigações apontaram a ocorrência de sete furtos entre 1º de setembro e 8 de outubro, em quatro unidades do Semae: Unimep Taquaral, Uninorte Hyundai, Formigueiro e Estação Elevatória Pacaembu. Os suspeitos teriam como alvo principal os inversores de frequência utilizados no controle das bombas responsáveis pelo funcionamento do sistema de abastecimento de água.

A retirada desses equipamentos compromete o funcionamento das unidades e exige a realização de reparos e substituições para restabelecer a operação. Além do desaparecimento dos materiais, os locais foram danificados durante as invasões, com registros de prejuízos em cercas, câmeras de monitoramento, alarmes, equipamentos de gravação, fechaduras e portas.