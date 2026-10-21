Uma tarde de trabalho terminou em tragédia nesta quarta-feira (21), em Piracicaba. Um trabalhador de 43 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica e cair de um andaime no Condomínio Park Campestre II.

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De acordo com as primeiras informações, o homem realizava um serviço no local quando teria sido atingido por um choque elétrico. Na sequência, ele caiu do andaime, em um acidente fatal.