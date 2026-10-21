Uma tarde de trabalho terminou em tragédia nesta quarta-feira (21), em Piracicaba. Um trabalhador de 43 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica e cair de um andaime no Condomínio Park Campestre II.
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De acordo com as primeiras informações, o homem realizava um serviço no local quando teria sido atingido por um choque elétrico. Na sequência, ele caiu do andaime, em um acidente fatal.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para atender à ocorrência. Ao chegarem ao condomínio, os profissionais constataram que a vítima já estava sem vida.
As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Até o momento, não há informações confirmadas sobre o que provocou a descarga elétrica nem sobre as condições em que o trabalho era realizado.