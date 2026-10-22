A 4ª edição da Rota do Trabalho e Empreendedorismo realizou mais de 900 atendimentos na manhã desta quarta-feira (21), na praça José Bonifácio, no Centro de Piracicaba. Promovida pela Prefeitura, a iniciativa reuniu empresas com vagas abertas, candidatos em busca de emprego e pessoas interessadas em cursos gratuitos de capacitação profissional.

Do total de atendimentos, cerca de 800 foram relacionados à entrega de currículos e ao preenchimento de vagas de emprego. Outros 100 atendimentos envolveram informações sobre cursos gratuitos de capacitação oferecidos durante a ação.

A proposta foi aproximar trabalhadores das empresas que estão contratando, principalmente para oportunidades no comércio. Durante o evento, os candidatos puderam entregar currículos diretamente aos representantes das empresas, conhecer as vagas disponíveis e conversar com profissionais responsáveis pelos processos seletivos.