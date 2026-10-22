A 4ª edição da Rota do Trabalho e Empreendedorismo realizou mais de 900 atendimentos na manhã desta quarta-feira (21), na praça José Bonifácio, no Centro de Piracicaba. Promovida pela Prefeitura, a iniciativa reuniu empresas com vagas abertas, candidatos em busca de emprego e pessoas interessadas em cursos gratuitos de capacitação profissional.
Do total de atendimentos, cerca de 800 foram relacionados à entrega de currículos e ao preenchimento de vagas de emprego. Outros 100 atendimentos envolveram informações sobre cursos gratuitos de capacitação oferecidos durante a ação.
A proposta foi aproximar trabalhadores das empresas que estão contratando, principalmente para oportunidades no comércio. Durante o evento, os candidatos puderam entregar currículos diretamente aos representantes das empresas, conhecer as vagas disponíveis e conversar com profissionais responsáveis pelos processos seletivos.
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Ação facilita busca pelo primeiro emprego
Entre os participantes estava David William Medina, de 18 anos, que cursa o último ano do ensino médio e procura uma oportunidade nas áreas administrativa ou de informática. Ele contou que já tinha um currículo preparado, mas aproveitou as orientações recebidas em uma atividade escolar para atualizar o documento antes de participar da iniciativa.
“Eu já tinha feito meu currículo e só ajustei algumas informações conforme as orientações que recebi na escola. Vim entregar alguns currículos e buscar uma oportunidade nas áreas em que tenho cursos, de administração e informática”, afirmou.
A estudante Lívia Eliza Brugin do Prado, de 17 anos, também esteve na praça em busca do primeiro emprego. Matriculada no segundo ano do ensino médio, ela imprimiu dez currículos e os entregou a empresas de diferentes segmentos, incluindo telemarketing e supermercados.
Lívia destacou que participar de ações como essa pode ajudar os jovens a desenvolver confiança na busca por uma oportunidade profissional. “Tenho mais facilidade para lidar com tecnologia e gosto dessa área. Para quem está começando, pode haver um pouco de medo e insegurança, mas participar de uma ação como essa ajuda a conversar com as pessoas e a buscar oportunidades”, disse.
Candidatos destacam contato direto com empresas
A iniciativa também atraiu trabalhadores que já possuem experiência profissional e buscam recolocação no mercado de trabalho. Desempregada há dois meses, Janaina Schiavinato, de 43 anos, procurava oportunidades na área administrativa, setor em que já trabalhou em um escritório de contabilidade. Ela soube da ação por meio das redes sociais e da televisão e levou dez currículos para entregar aos representantes das empresas participantes.
Para Janaina, a concentração de oportunidades em um único local torna o processo de busca por emprego mais acessível e permite o contato direto com os responsáveis pelas contratações. “A ação facilita bastante, porque podemos entregar currículos para várias empresas no mesmo lugar e conversar diretamente com quem está contratando. Isso torna a busca por uma oportunidade mais prática. Esse olho no olho faz toda a diferença”, destacou.
Capacitação profissional também fez parte da programação
Além da intermediação entre candidatos e empresas, a Rota do Trabalho e Empreendedorismo ofereceu informações sobre cursos gratuitos de capacitação. Ao todo, aproximadamente 100 atendimentos foram realizados nessa área.
A iniciativa busca ampliar o acesso da população a oportunidades profissionais, tanto por meio da divulgação de vagas quanto pelo incentivo à qualificação.
Com mais de 900 atendimentos registrados nesta quarta-feira, a quarta edição da ação reuniu pessoas em diferentes momentos da trajetória profissional, desde jovens à procura do primeiro emprego até trabalhadores interessados em retornar ao mercado.
A realização ocorreu na praça José Bonifácio, no Centro de Piracicaba, com foco na aproximação entre candidatos, empresas e iniciativas de formação profissional.