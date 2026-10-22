A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro Piracicamirim, em Piracicaba, inaugurou em 12 de outubro de 2026 as obras de reforma e revitalização da fachada e das dependências da secretaria paroquial. A entrega ocorreu no dia dedicado à Padroeira do Brasil e também padroeira da matriz paroquial.

As melhorias incluem nova pintura, iluminação, paisagismo, reforma das grades e dos acessos, além de intervenções no calçamento e na estrutura administrativa. O projeto busca valorizar a presença da igreja na região e melhorar as condições de acolhimento dos fiéis e de realização das atividades pastorais.

A iniciativa faz parte de um projeto de Reforma e Adequação Litúrgica elaborado pelo escritório LARGO Arquitetura e aprovado, em 2024, pela Comissão Diocesana de Arquitetura e Arte Sacra. As obras começaram em outubro de 2025, com o apoio da comunidade católica.