A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro Piracicamirim, em Piracicaba, inaugurou em 12 de outubro de 2026 as obras de reforma e revitalização da fachada e das dependências da secretaria paroquial. A entrega ocorreu no dia dedicado à Padroeira do Brasil e também padroeira da matriz paroquial.
As melhorias incluem nova pintura, iluminação, paisagismo, reforma das grades e dos acessos, além de intervenções no calçamento e na estrutura administrativa. O projeto busca valorizar a presença da igreja na região e melhorar as condições de acolhimento dos fiéis e de realização das atividades pastorais.
A iniciativa faz parte de um projeto de Reforma e Adequação Litúrgica elaborado pelo escritório LARGO Arquitetura e aprovado, em 2024, pela Comissão Diocesana de Arquitetura e Arte Sacra. As obras começaram em outubro de 2025, com o apoio da comunidade católica.
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História da paróquia no Piracicamirim
A história da igreja no bairro começou em 1962, quando foi construída a primeira capela, por iniciativa do monsenhor Martinho Salgot. Com o crescimento populacional e o desenvolvimento do Piracicamirim, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida foi oficialmente criada em 1981, por Dom Eduardo Koaik.
A construção da atual igreja matriz teve as obras concluídas no final da década de 1980. Desde então, o templo se consolidou como um espaço de referência religiosa e comunitária na região.
Em 2023, o pároco, padre Régis Brandão, identificou a necessidade de promover adequações estruturais para atender melhor às demandas da comunidade e às atividades pastorais. A partir disso, foi desenvolvido o projeto de revitalização, que recebeu aprovação diocesana no ano seguinte.
Com o início das intervenções em outubro de 2025, a comunidade passou a acompanhar a execução das melhorias, viabilizadas com apoio direto dos fiéis. “Essa reforma é um sonho de toda a comunidade, e a nossa maior satisfação é poder realizar esse sonho”, afirmou o padre Régis Brandão.
Fachada ganha iluminação e paisagismo
Um dos principais destaques da reforma é a revitalização da fachada, que tem aproximadamente 25 metros de altura. O espaço recebeu nova pintura, elementos decorativos, reforma das grades frontais e dos acessos, além de novo calçamento, paisagismo e iluminação.
Segundo o arquiteto Thiago Torina, a proposta também buscou aproximar a igreja do espaço urbano ao redor, promovendo maior integração entre o templo, a praça e a cidade. “Nesse projeto, a Igreja passa a se integrar muito mais à praça e também à cidade, se tornando um marcante monumento da nossa cultura”, destacou.
Além da valorização visual, as intervenções nos acessos e nas áreas externas fazem parte da proposta de melhorar a funcionalidade do espaço e a relação da paróquia com a comunidade local.
Secretaria paroquial também passa por melhorias
As obras contemplaram ainda a área administrativa da paróquia, com ampliação e reforma da secretaria paroquial e das salas de atendimento. As mudanças buscam oferecer melhores condições para os serviços prestados aos fiéis e para o funcionamento das atividades cotidianas da igreja.
A execução ficou sob responsabilidade da LARGO Arquitetura. De acordo com o arquiteto Leo Rait, o trabalho exigiu cuidados técnicos em razão da altura da fachada e da necessidade de reforços nas fundações. “A execução desta obra foi um desafio, tanto pela altura da fachada quanto pelos reforços de fundações, mas todas as etapas, desde as mais técnicas até os acabamentos, foram feitas com muita qualidade, para que essa importante igreja possa durar por muitas décadas em nossa cidade”, afirmou.
Próxima etapa prevê intervenções no interior da igreja
A inauguração das melhorias externas e administrativas representa uma etapa do projeto global de adequação da matriz. Uma nova fase de obras está prevista para o ambiente interno do templo.
Essa etapa deverá contemplar intervenções no forro, na iluminação, no presbitério e em outras dependências internas. Com a conclusão das diferentes fases, o projeto pretende modernizar os espaços e adequá-los às necessidades litúrgicas e pastorais da comunidade.
A revitalização da fachada marca, assim, uma nova etapa na história da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, que mantém sua trajetória ligada ao desenvolvimento do bairro Piracicamirim e à participação dos fiéis.