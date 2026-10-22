O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai disponibilizar 1.467 vagas para perícias médicas e avaliações sociais neste sábado (24), em agências da Previdência Social do estado de São Paulo. A maior parte das oportunidades está concentrada na região de Piracicaba, que contará com 1.444 vagas para atendimento extraordinário, das 8h às 16h.
A iniciativa busca reduzir o tempo de espera dos segurados e agilizar a análise dos pedidos de benefícios. Além das unidades da região de Piracicaba, também haverá atendimento nas agências de Osasco, na Grande São Paulo, e de Fernandópolis, na região de São José do Rio Preto.
Os interessados devem realizar o agendamento pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS, disponível para celulares, ou pelo site oficial meu.inss.gov.br.
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Limeira concentra maior número de vagas
Entre as cidades da região, Limeira terá a maior quantidade de vagas para perícias médicas, com 336 atendimentos disponíveis. A agência fica na Rua Presidente Prudente, 150.
Piracicaba e Rio Claro terão 192 vagas de perícia médica cada. Em Capivari, serão 96 vagas, mesmo número disponibilizado em Conchal, Tietê e São Pedro. Cerquilho contará com 72 vagas.
Outras cidades também participam do mutirão. Araras, Laranjal Paulista, Artur Nogueira e Rio das Pedras terão 48 vagas para perícias médicas cada.
No total, as agências da região de Piracicaba disponibilizarão 1.348 vagas para perícias médicas. Além disso, serão oferecidas 76 vagas para avaliações sociais, distribuídas entre seis municípios.
Veja as vagas por cidade
Perícias médicas
- Limeira: 336 vagas — Rua Presidente Prudente, 150.
- Piracicaba: 192 vagas — Rua XV de Novembro, 790/798.
- Rio Claro: 192 vagas — Rua Três, 1.026, Centro.
- Cerquilho: 72 vagas — Rua do Machado, 250.
- Conchal: 96 vagas — Avenida União, 95.
- Tietê: 96 vagas — Rua Tenente Gelas, 183.
- São Pedro: 96 vagas — Rua Epaminondas Azevedo Aguiar, 195.
- Laranjal Paulista: 48 vagas — Rua Antônio Alves Martins, 33.
- Artur Nogueira: 48 vagas — Rua Silvio Gomes Alves, 41.
- Rio das Pedras: 48 vagas — Rua Egídio Justolim, 14.
- Araras: 48 vagas — Rua Chico Pinto, 745.
- Capivari: 96 vagas — Rua Padre Fabiano, 800.
Avaliações sociais
Também haverá 76 vagas para avaliações sociais na região, distribuídas da seguinte forma:
- Limeira: 24 vagas.
- Piracicaba: 20 vagas.
- Rio Claro: 10 vagas.
- Capivari: 9 vagas.
- Araras: 9 vagas.
- Cerquilho: 4 vagas.
As avaliações sociais serão realizadas nos mesmos endereços das agências indicadas para perícias médicas, das 8h às 16h.
Quem pode agendar o atendimento?
As perícias médicas são destinadas a pessoas que solicitaram o benefício por incapacidade temporária, conhecido anteriormente como auxílio-doença, ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Já as avaliações sociais são voltadas a quem solicitou o BPC ou a aposentadoria da pessoa com deficiência.
O atendimento extra contempla tanto segurados que estão iniciando um pedido quanto aqueles que já fizeram a solicitação e desejam antecipar a avaliação.
Atendimento em outras cidades do estado
Fora da região de Piracicaba, o INSS disponibilizará 14 vagas para avaliações sociais em Osasco, na Praça das Monções, 101, no Jardim Piratininga. O atendimento será das 7h às 14h.
Em Fernandópolis, serão nove vagas para avaliações sociais, na Rua Rio de Janeiro, 1.488, das 7h às 11h30.
Somadas às vagas da região de Piracicaba, as duas unidades totalizam as 1.467 vagas previstas para o mutirão estadual.
Segundo o INSS, a realização de atendimentos extras aos finais de semana tem como objetivo diminuir a fila de espera, facilitar o acesso dos segurados e tornar mais ágil o processo de reconhecimento de direitos previdenciários e assistenciais.