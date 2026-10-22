O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai disponibilizar 1.467 vagas para perícias médicas e avaliações sociais neste sábado (24), em agências da Previdência Social do estado de São Paulo. A maior parte das oportunidades está concentrada na região de Piracicaba, que contará com 1.444 vagas para atendimento extraordinário, das 8h às 16h.

A iniciativa busca reduzir o tempo de espera dos segurados e agilizar a análise dos pedidos de benefícios. Além das unidades da região de Piracicaba, também haverá atendimento nas agências de Osasco, na Grande São Paulo, e de Fernandópolis, na região de São José do Rio Preto.

Os interessados devem realizar o agendamento pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS, disponível para celulares, ou pelo site oficial meu.inss.gov.br.