A decisão foi tomada em junho de 2026, durante o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.309, apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria (CNTI). O acórdão, documento que formaliza o entendimento do tribunal, foi publicado em outubro.

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu afastar a exigência de idade mínima para a concessão da aposentadoria especial a trabalhadores expostos a agentes prejudiciais à saúde. A medida invalida parte das regras estabelecidas pela Reforma da Previdência de 2019 e pode facilitar o acesso ao benefício para segurados que cumprem o tempo necessário de atividade especial.

Antes da decisão, a legislação exigia que os trabalhadores alcançassem 55, 58 ou 60 anos, conforme o tempo mínimo de exposição a agentes nocivos exigido para cada modalidade de aposentadoria especial. Com o entendimento do STF, essa exigência de idade mínima foi afastada para os segurados abrangidos pela regra analisada no julgamento.

O tribunal considerou que obrigar o trabalhador a permanecer em uma atividade que pode prejudicar a saúde, mesmo depois de cumprir o período mínimo de exposição, contraria a finalidade da aposentadoria especial, que busca proteger quem exerce atividades nessas condições.

O que muda na aposentadoria especial?

A aposentadoria especial é um benefício previdenciário destinado a trabalhadores que comprovam exposição efetiva a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde durante o exercício profissional. Entre as situações que podem dar direito ao benefício estão atividades com exposição a determinados produtos químicos, ruído acima dos limites permitidos e agentes biológicos.