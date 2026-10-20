O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu afastar a exigência de idade mínima para a concessão da aposentadoria especial a trabalhadores expostos a agentes prejudiciais à saúde. A medida invalida parte das regras estabelecidas pela Reforma da Previdência de 2019 e pode facilitar o acesso ao benefício para segurados que cumprem o tempo necessário de atividade especial.
A decisão foi tomada em junho de 2026, durante o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.309, apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria (CNTI). O acórdão, documento que formaliza o entendimento do tribunal, foi publicado em outubro.
Saiba mais:
Antes da decisão, a legislação exigia que os trabalhadores alcançassem 55, 58 ou 60 anos, conforme o tempo mínimo de exposição a agentes nocivos exigido para cada modalidade de aposentadoria especial. Com o entendimento do STF, essa exigência de idade mínima foi afastada para os segurados abrangidos pela regra analisada no julgamento.
O tribunal considerou que obrigar o trabalhador a permanecer em uma atividade que pode prejudicar a saúde, mesmo depois de cumprir o período mínimo de exposição, contraria a finalidade da aposentadoria especial, que busca proteger quem exerce atividades nessas condições.
O que muda na aposentadoria especial?
A aposentadoria especial é um benefício previdenciário destinado a trabalhadores que comprovam exposição efetiva a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde durante o exercício profissional. Entre as situações que podem dar direito ao benefício estão atividades com exposição a determinados produtos químicos, ruído acima dos limites permitidos e agentes biológicos.
O tempo mínimo exigido varia conforme a atividade e as condições de exposição. Em geral, são necessários 15, 20 ou 25 anos de trabalho em condições especiais.
Com a decisão do STF, a idade mínima prevista na Reforma da Previdência deixa de ser uma exigência para os segurados abrangidos pela regra julgada. Isso significa que o trabalhador pode solicitar a aposentadoria especial ao cumprir o tempo de atividade exigido, desde que atenda aos demais critérios aplicáveis ao seu caso.
A mudança, porém, não representa a concessão automática do benefício. O INSS continua responsável por analisar os pedidos e verificar se o segurado comprova o tempo de trabalho em condições prejudiciais à saúde.
Quem pode ter direito à aposentadoria especial?
A decisão pode beneficiar trabalhadores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), especialmente aqueles sujeitos à regra permanente criada pela Reforma da Previdência de 2019.
Para ter direito ao benefício, é necessário comprovar que houve exposição efetiva a agentes nocivos durante o período exigido pela legislação. Não basta apenas exercer uma profissão considerada de risco ou trabalhar em determinado setor. A análise depende das condições reais de trabalho e das provas apresentadas.
Um dos principais documentos utilizados nessa comprovação é o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). O documento reúne informações sobre a trajetória profissional do trabalhador, as atividades exercidas, as condições do ambiente de trabalho e os agentes aos quais esteve exposto.
Por isso, é importante conferir se o PPP está atualizado e se as informações correspondem às atividades realizadas. Laudos técnicos e outros registros profissionais também podem ser necessários, conforme o caso.
Como ficam as regras para quem já contribuía antes da reforma?
Os trabalhadores que já estavam filiados ao INSS antes de 13 de novembro de 2019 podem estar sujeitos às regras de transição da Reforma da Previdência.
Nesse caso, a legislação prevê uma pontuação mínima, calculada a partir da soma da idade com o tempo de contribuição, além do período exigido de atividade especial. Os requisitos variam conforme o tempo de exposição necessário para cada modalidade.
A decisão do STF afastou a idade mínima prevista na regra permanente, mas não declarou inconstitucional a regra de transição por pontos. Por isso, os segurados que já contribuíam antes da reforma precisam verificar como o entendimento judicial se aplica à sua situação.
O cumprimento do tempo de atividade especial, por si só, não significa que todos os trabalhadores terão direito imediato à aposentadoria. É necessário analisar a regra previdenciária aplicável, o histórico de contribuições e os demais requisitos.
Quais regras continuam valendo?
Embora o STF tenha afastado a idade mínima, outras disposições da Reforma da Previdência continuam em vigor.
Entre elas está a restrição à conversão de tempo especial em tempo comum para períodos trabalhados a partir da entrada em vigor da reforma, em novembro de 2019. Para o período anterior a essa data, a conversão ainda pode ser admitida conforme as regras aplicáveis. Também foram mantidos os critérios de cálculo do benefício previstos na reforma. Dessa forma, a decisão não restabeleceu integralmente as regras anteriores a 2019.
Antes de solicitar a aposentadoria, o trabalhador deve verificar quando começou a contribuir para o INSS, por quanto tempo exerceu atividades especiais e quais documentos possui para comprovar a exposição a agentes nocivos.
Quem teve o pedido negado pode solicitar uma nova análise?
Trabalhadores que tiveram a aposentadoria especial negada por não atingirem a idade mínima podem verificar se a decisão do STF permite uma nova análise do pedido.
Dependendo da situação, pode ser possível apresentar um novo requerimento administrativo, recorrer da decisão do INSS ou avaliar a revisão de um processo anterior. A alternativa adequada depende dos motivos da negativa, da situação previdenciária do segurado e dos prazos aplicáveis.
Os procedimentos podem ser consultados pelos canais oficiais da Previdência Social, incluindo o site e o aplicativo Meu INSS. Antes de fazer uma nova solicitação, é importante conferir a documentação e verificar quais regras se aplicam ao caso.
A decisão do STF não garante que todos os pedidos sejam aprovados. O INSS ainda precisa analisar os documentos e confirmar o cumprimento dos requisitos para a concessão do benefício.
O que o trabalhador deve fazer?
Quem exerce atividades com exposição a agentes prejudiciais à saúde pode começar conferindo o histórico de contribuições e o tempo de trabalho em condições especiais. Também é importante reunir o PPP e outros documentos que ajudem a comprovar as condições em que as atividades foram realizadas.
Outro ponto é identificar se o segurado está sujeito à regra permanente ou à regra de transição, já que os requisitos podem variar conforme a data de filiação ao sistema previdenciário.
A decisão do STF altera uma das exigências para a aposentadoria especial, mas a análise individual continua sendo necessária para verificar se o trabalhador já pode solicitar o benefício.
Atenção a golpes envolvendo a aposentadoria
A divulgação de mudanças nas regras previdenciárias também exige atenção a possíveis golpes. Criminosos podem usar o assunto para oferecer aposentadoria garantida, antecipação de pagamentos ou suposta liberação de benefícios mediante cobrança.
Desconfie de mensagens que solicitem pagamentos para liberar a aposentadoria, peçam senhas ou exijam o envio de dados pessoais por telefone e aplicativos de mensagens.
Para consultar informações, acompanhar requerimentos e buscar orientações, utilize os canais oficiais do INSS. Em caso de dúvida sobre a aplicação da decisão ao seu histórico profissional, o trabalhador também pode procurar orientação previdenciária.