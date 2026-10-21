A dor da perda e a emoção de uma despedida precoce marcaram o velório de Lucas Jacuneli, de 23 anos, estudante de Direito e morador de Piracicaba, que morreu em um grave acidente de trânsito em Campinas, na noite de domingo (18).
A despedida reúniu familiares, amigos e pessoas próximas ao jovem, cuja morte interrompeu sonhos e planos ainda em construção. A polícia investiga as causas do acidente, sem descarta a participação em um "racha" na via.
Em meio à tristeza, o momento é de prestar as últimas homenagens e tentar encontrar forças diante de uma perda difícil de compreender. A morte de Lucas, ainda tão jovem, deixa uma história interrompida e a saudade entre aqueles que acompanhavam sua trajetória.
Uma vida interrompida aos 23 anos
Lucas estava em Campinas para cursar a faculdade de Direito. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Norte-Sul com a Rua Mogi Guaçu, na região do Taquaral, e envolveu o Fiat Fastback em que ele estava e um ônibus do transporte público. A polícia investiga e não descarta um "racha".
Além de Lucas, outros dois jovens, também de 23 anos, morreram na colisão. Dois deles faleceram ainda no local. O terceiro chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, mas não resistiu aos ferimentos.
A tragédia transformou o que seria mais um domingo em uma notícia dolorosa para familiares e amigos das vítimas.
Investigação busca esclarecer o acidente
As circunstâncias da colisão estão sendo apuradas pelas autoridades. Informações preliminares da Polícia Militar apontam a possibilidade de envolvimento de um segundo veículo, cujo condutor teria deixado o local após a batida. Essa hipótese ainda depende de esclarecimento durante a investigação.
Enquanto as autoridades trabalham para reconstruir a dinâmica do acidente, em Piracicaba, a despedida de Lucas é marcada pela tristeza de quem precisa dizer adeus a um jovem com tantos caminhos pela frente.
Aos 23 anos, ele estava construindo sua trajetória acadêmica e alimentando expectativas para o futuro. Agora, ficam as lembranças, a saudade e a dor de uma perda que chegou de forma inesperada.