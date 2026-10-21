A dor da perda e a emoção de uma despedida precoce marcaram o velório de Lucas Jacuneli, de 23 anos, estudante de Direito e morador de Piracicaba, que morreu em um grave acidente de trânsito em Campinas, na noite de domingo (18).

A despedida reúniu familiares, amigos e pessoas próximas ao jovem, cuja morte interrompeu sonhos e planos ainda em construção. A polícia investiga as causas do acidente, sem descarta a participação em um "racha" na via.

Em meio à tristeza, o momento é de prestar as últimas homenagens e tentar encontrar forças diante de uma perda difícil de compreender. A morte de Lucas, ainda tão jovem, deixa uma história interrompida e a saudade entre aqueles que acompanhavam sua trajetória.