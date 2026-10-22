A criatividade, a sustentabilidade e o empreendedorismo feminino estarão em destaque neste sábado (24), em Piracicaba. A partir das 11h, a Estação da Paulista recebe a feira de moda sustentável do projeto Sustentabilidade na Moda: Moda Viva e Circular, com exposição e venda de peças produzidas por 40 mulheres que participaram de uma formação gratuita em corte e costura, costura criativa e reaproveitamento de materiais têxteis.
A entrada é gratuita, e o evento será realizado das 11h às 13h, na Avenida Dr. Paulo de Moraes, 1580, no bairro Paulista. A feira marca o encerramento da etapa de capacitação e oferece às participantes a oportunidade de apresentar suas criações ao público, comercializar os produtos e explorar novas possibilidades de geração de renda.
Patrocinada pela Mirante e pelo Instituto Aegea, a iniciativa registrou mais de 450 inscrições para as 40 vagas disponíveis. As participantes foram divididas em duas turmas, nos bairros Jardim Novo Horizonte e Água Branca, onde aprenderam técnicas para transformar tecidos e outros materiais descartados em produtos com nova utilidade e valor comercial.
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Formação incentiva autonomia financeira
Ao longo de cinco dias, as mulheres tiveram contato com técnicas de corte, costura, customização e criação de produtos. Um dos principais conceitos trabalhados foi o upcycling, prática que consiste em reaproveitar resíduos têxteis e peças que seriam descartadas para transformá-los em novos produtos de maior valor agregado.
Além da capacitação, cada participante recebeu uma bolsa-auxílio de R$ 400, um kit completo de costura, uma máquina de costura nova e certificado de participação. A proposta é oferecer condições para que as mulheres deem continuidade à produção e possam desenvolver atividades profissionais a partir dos conhecimentos adquiridos.
A formação foi conduzida pela artista e educadora Flávia Souza, gestora de resíduos têxteis que atua desde 2007 na capacitação de pessoas, principalmente mulheres, e no reaproveitamento de tecidos como ferramenta de desenvolvimento social e econômico. “É emocionante ver como essas mulheres chegam e saem empoderadas para seguir uma nova profissão”, afirma Flávia.
Curso abre caminho para novas profissões
Entre as participantes está Keise Fernanda Messias Silva, de 38 anos, mãe de dois filhos, um deles uma criança atípica. Ela conta que precisou deixar o trabalho para se dedicar integralmente aos cuidados do filho e encontrou no curso uma oportunidade de retomar a vida profissional.
“Precisei deixar de trabalhar para cuidar integralmente do meu filho, que precisa muito do meu apoio para seu desenvolvimento. Vi nesse curso a oportunidade de aprender uma nova profissão, voltar a ter minha própria renda e trabalhar em casa, conciliando a atividade com as terapias e os cuidados de que ele necessita. Para mim, é a chance de recomeçar e construir um futuro melhor para minha família”, relata.
Já Pamela de Fátima Araújo, de 37 anos, mãe de quatro filhos e manicure, pretende unir a experiência que já possui à nova habilidade para complementar a renda familiar. “Estou muito feliz com a oportunidade de aprender a costurar e ter minha máquina de costura. Já tenho clientes como manicure e minha ideia é oferecer também as peças que vou produzir. Acredito que uma profissão pode ajudar a outra e abrir novas oportunidades para mim”, afirma.
A feira permitirá que as participantes apresentem os produtos desenvolvidos durante a formação e tenham contato direto com possíveis consumidores. A comercialização também poderá ajudar a identificar oportunidades de mercado e ampliar as possibilidades de atuação profissional.
Projeto une sustentabilidade e desenvolvimento social
Para Isabelly Gonçalves, diretora-presidente da Mirante, o apoio à iniciativa está relacionado ao compromisso com o desenvolvimento social e ambiental do município. “Apoiar uma iniciativa que reúne capacitação profissional, sustentabilidade e geração de renda reforça o compromisso da Mirante com o desenvolvimento social e ambiental de Piracicaba. Assim como no saneamento, acreditamos que o uso responsável dos recursos e a valorização das pessoas são fundamentais para um futuro mais sustentável”, destaca.
O projeto Sustentabilidade na Moda: Moda Viva e Circular é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com recursos vinculados ao Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac 2513089), do Ministério da Cultura.
Em Piracicaba, a iniciativa conta com patrocínio do Instituto Aegea e da Mirante, coordenação geral da Amora Produções Culturais, coordenação artística da Aloxique e apoio da Prefeitura de Piracicaba, da Associação dos Direitos Sociais G5 Comunidades e da Associação de Moradores do Jardim Novo Horizonte.
Além de incentivar o empreendedorismo feminino, a iniciativa busca ampliar a conscientização sobre o reaproveitamento de materiais e o consumo responsável. A proposta demonstra como resíduos têxteis podem ganhar novas funções, ao mesmo tempo em que a capacitação profissional contribui para a autonomia financeira das participantes.
Serviço
- Feira Sustentabilidade na Moda: Moda Viva e Circular
- Data: sábado, 24 de outubro de 2026
- Horário: das 11h às 13h
- Local: Estação da Paulista
- Endereço: Avenida Dr. Paulo de Moraes, 1580, bairro Paulista, Piracicaba
- Entrada: gratuita