A criatividade, a sustentabilidade e o empreendedorismo feminino estarão em destaque neste sábado (24), em Piracicaba. A partir das 11h, a Estação da Paulista recebe a feira de moda sustentável do projeto Sustentabilidade na Moda: Moda Viva e Circular, com exposição e venda de peças produzidas por 40 mulheres que participaram de uma formação gratuita em corte e costura, costura criativa e reaproveitamento de materiais têxteis.

A entrada é gratuita, e o evento será realizado das 11h às 13h, na Avenida Dr. Paulo de Moraes, 1580, no bairro Paulista. A feira marca o encerramento da etapa de capacitação e oferece às participantes a oportunidade de apresentar suas criações ao público, comercializar os produtos e explorar novas possibilidades de geração de renda.

Patrocinada pela Mirante e pelo Instituto Aegea, a iniciativa registrou mais de 450 inscrições para as 40 vagas disponíveis. As participantes foram divididas em duas turmas, nos bairros Jardim Novo Horizonte e Água Branca, onde aprenderam técnicas para transformar tecidos e outros materiais descartados em produtos com nova utilidade e valor comercial.