21 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
LISTA DA FORBES

4 mulheres da Esalq entram em lista de poderosas do agro; Veja

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Esalq
Montagem com IA a partir de ilustrações publicadas pela revista Forbes.
Montagem com IA a partir de ilustrações publicadas pela revista Forbes.

Quatro mulheres ligadas à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba, estão entre as 100 selecionadas pela revista Forbes para a segunda edição da lista “100 Mulheres Poderosas do Agro”. A publicação reúne profissionais que se destacam em diferentes áreas do setor, incluindo ciência, pesquisa, produção rural, empreendedorismo e liderança institucional.

As esalqueanas reconhecidas são Mariangela Hungria, pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); Lilian Amorim, professora da Esalq e diretora do CPA-Citros; Thais Vieira, diretora da escola e professora do departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos; e Stéphanie Ferreira Gobato, presidente da Comissão de Mulheres da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

A lista foi divulgada em outubro, em referência ao Dia Internacional da Mulher Rural, celebrado em 15 de outubro. A seleção reúne nomes de diferentes segmentos do agronegócio brasileiro e destaca trajetórias que alcançaram relevância nacional e internacional.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Ciência, ensino e liderança no agronegócio

Entre as selecionadas, Mariangela Hungria e Lilian Amorim representam a atuação científica e acadêmica. Hungria é pesquisadora da Embrapa, enquanto Amorim desenvolve atividades de ensino e pesquisa na Esalq, com atuação nas áreas de fitopatologia e nematologia.

Thais Vieira reúne as funções de professora e diretora da Esalq, enquanto Stéphanie Ferreira Gobato atua na representação institucional das mulheres do setor agropecuário à frente da comissão da CNA. As diferentes trajetórias mostram a diversidade de áreas em que mulheres ocupam posições de destaque no agronegócio.

As quatro têm ligação com a Esalq também pela formação acadêmica. Mariangela Hungria concluiu o curso em 1979; Lilian Amorim, em 1981; Thais Vieira, em 1995; e Stéphanie Ferreira Gobato, em 2014.

A segunda edição da lista foi publicada cinco anos após a primeira. Segundo a proposta apresentada pela Forbes, a escolha considera critérios como poder, impacto e influência, valorizando mulheres que contribuem para o desenvolvimento do agro em diferentes frentes. O reconhecimento também destaca a presença de profissionais formadas na Esalq em posições de relevância para um dos setores importantes da economia brasileira.

Lista completa das 100 Mulheres Poderosas do Agro

Confira os nomes na sequência divulgada pela publicação. A numeração não representa uma classificação por importância.

  1. Helen Jacintho
  2. Nina Plöger
  3. Adriana Maugeri
  4. Adriana Reis
  5. Alessandra Zanotto
  6. Amanda Pelizzer Lerin
  7. Amanda Hoch
  8. Ana Amélia Paulino
  9. Ana Cláudia Mendes de Souza
  10. Ana Lúcia de Paula Viana
  11. Ana Maria Soares Valentini
  12. Ana Paula Losi
  13. Ana Paula Zapelini de Melo
  14. Ana Paula Repezza
  15. Andréa Mesquita
  16. Andrea Sanches Fernandes
  17. Belisa Souza Maggi
  18. Bernardete Lorenção
  19. Bia Pereira
  20. Camila Colpo
  21. Camila Corrêa Vargas
  22. Carla de Freitas
  23. Carmen Perez
  24. Carminha Gatto Missio
  25. Caroline Schneider Barcellos
  26. Cíntia Ticianeli
  27. Claudia Calmon de Sá
  28. Claudia Mendonça Camargo
  29. Cristina Arzabe
  30. Débora Milori
  31. Débora Pereira
  32. Diana Jank
  33. Erika Bannwart
  34. Fernanda Hoe
  35. Flávia Miyuki Tomita
  36. Flávia Moraes
  37. Flávia Strenger Garcia Cid
  38. Gabriela Feffer Moll
  39. Gabriela Pötter
  40. Geni Caline Schenkel
  41. Giovanna Araújo
  42. Giulia Fabrin Scussel
  43. Iandra Vilela
  44. Iêda de Carvalho Mendes
  45. Isabela Peregrino
  46. Isabela Raposeiras
  47. Izete Costa
  48. Joana Adissi
  49. Joana Darc Bezerra
  50. Joana Rodrigues Mousinho
  51. Josiani Napolitano
  52. Juliana Lima
  53. Leandra Miglioranza
  54. Letícia Cardelli
  55. Letícia Jacintho
  56. Letícia Zanphorlin
  57. Lilian Amorim
  58. Manoela Bertagnolli
  59. Maira Lelis
  60. Márcia Kafensztok
  61. Maria Cecília Zenezokemaero
  62. Mariana Beckheuser
  63. Mariana Bonora
  64. Mariana de Aragão Pereira
  65. Mariana Velloso Heitor
  66. Mariselma Sabbag
  67. Márcia Marçal dos Santos
  68. Maria Antonieta Guazzelli
  69. Mariana Vasconcelos
  70. Mercedes Bustamante
  71. Mineia Otsuka
  72. Miriam Santiago Krindges
  73. Maria Alaídes Alves de Sousa
  74. Mariangela Hungria
  75. Mônica Ribeiro de Castro Cunha
  76. Mônica Marchett
  77. Nair Helena Castro Arriel
  78. Natália Martins
  79. Nathália Secco
  80. Neiriane Taerik
  81. Odette Halfen Teixeira Liberal
  82. Paloma Venturelli
  83. Rafaela Kern
  84. Raquel Steltenpool
  85. Renata Amano
  86. Roberta Carnevalli
  87. Roberta Meneghel
  88. Rosane Freitas Schwan
  89. Silvia Massruhá
  90. Simone Palma Favaro
  91. Simone Pereira de Souza
  92. Stéphanie Ferreira Gobato
  93. Tania Zanella
  94. Talita Cury
  95. Tereza Cristina
  96. Thais Vieira
  97. Vânia Cristina Rennó Azevedo
  98. Vanúsia Nogueira
  99. Xenia Yamanaka
  100. Zene Vieira

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários