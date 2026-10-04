Quatro mulheres ligadas à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba, estão entre as 100 selecionadas pela revista Forbes para a segunda edição da lista “100 Mulheres Poderosas do Agro”. A publicação reúne profissionais que se destacam em diferentes áreas do setor, incluindo ciência, pesquisa, produção rural, empreendedorismo e liderança institucional.
As esalqueanas reconhecidas são Mariangela Hungria, pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); Lilian Amorim, professora da Esalq e diretora do CPA-Citros; Thais Vieira, diretora da escola e professora do departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos; e Stéphanie Ferreira Gobato, presidente da Comissão de Mulheres da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).
A lista foi divulgada em outubro, em referência ao Dia Internacional da Mulher Rural, celebrado em 15 de outubro. A seleção reúne nomes de diferentes segmentos do agronegócio brasileiro e destaca trajetórias que alcançaram relevância nacional e internacional.
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Ciência, ensino e liderança no agronegócio
Entre as selecionadas, Mariangela Hungria e Lilian Amorim representam a atuação científica e acadêmica. Hungria é pesquisadora da Embrapa, enquanto Amorim desenvolve atividades de ensino e pesquisa na Esalq, com atuação nas áreas de fitopatologia e nematologia.
Thais Vieira reúne as funções de professora e diretora da Esalq, enquanto Stéphanie Ferreira Gobato atua na representação institucional das mulheres do setor agropecuário à frente da comissão da CNA. As diferentes trajetórias mostram a diversidade de áreas em que mulheres ocupam posições de destaque no agronegócio.
As quatro têm ligação com a Esalq também pela formação acadêmica. Mariangela Hungria concluiu o curso em 1979; Lilian Amorim, em 1981; Thais Vieira, em 1995; e Stéphanie Ferreira Gobato, em 2014.
A segunda edição da lista foi publicada cinco anos após a primeira. Segundo a proposta apresentada pela Forbes, a escolha considera critérios como poder, impacto e influência, valorizando mulheres que contribuem para o desenvolvimento do agro em diferentes frentes. O reconhecimento também destaca a presença de profissionais formadas na Esalq em posições de relevância para um dos setores importantes da economia brasileira.
Lista completa das 100 Mulheres Poderosas do Agro
Confira os nomes na sequência divulgada pela publicação. A numeração não representa uma classificação por importância.
- Helen Jacintho
- Nina Plöger
- Adriana Maugeri
- Adriana Reis
- Alessandra Zanotto
- Amanda Pelizzer Lerin
- Amanda Hoch
- Ana Amélia Paulino
- Ana Cláudia Mendes de Souza
- Ana Lúcia de Paula Viana
- Ana Maria Soares Valentini
- Ana Paula Losi
- Ana Paula Zapelini de Melo
- Ana Paula Repezza
- Andréa Mesquita
- Andrea Sanches Fernandes
- Belisa Souza Maggi
- Bernardete Lorenção
- Bia Pereira
- Camila Colpo
- Camila Corrêa Vargas
- Carla de Freitas
- Carmen Perez
- Carminha Gatto Missio
- Caroline Schneider Barcellos
- Cíntia Ticianeli
- Claudia Calmon de Sá
- Claudia Mendonça Camargo
- Cristina Arzabe
- Débora Milori
- Débora Pereira
- Diana Jank
- Erika Bannwart
- Fernanda Hoe
- Flávia Miyuki Tomita
- Flávia Moraes
- Flávia Strenger Garcia Cid
- Gabriela Feffer Moll
- Gabriela Pötter
- Geni Caline Schenkel
- Giovanna Araújo
- Giulia Fabrin Scussel
- Iandra Vilela
- Iêda de Carvalho Mendes
- Isabela Peregrino
- Isabela Raposeiras
- Izete Costa
- Joana Adissi
- Joana Darc Bezerra
- Joana Rodrigues Mousinho
- Josiani Napolitano
- Juliana Lima
- Leandra Miglioranza
- Letícia Cardelli
- Letícia Jacintho
- Letícia Zanphorlin
- Lilian Amorim
- Manoela Bertagnolli
- Maira Lelis
- Márcia Kafensztok
- Maria Cecília Zenezokemaero
- Mariana Beckheuser
- Mariana Bonora
- Mariana de Aragão Pereira
- Mariana Velloso Heitor
- Mariselma Sabbag
- Márcia Marçal dos Santos
- Maria Antonieta Guazzelli
- Mariana Vasconcelos
- Mercedes Bustamante
- Mineia Otsuka
- Miriam Santiago Krindges
- Maria Alaídes Alves de Sousa
- Mariangela Hungria
- Mônica Ribeiro de Castro Cunha
- Mônica Marchett
- Nair Helena Castro Arriel
- Natália Martins
- Nathália Secco
- Neiriane Taerik
- Odette Halfen Teixeira Liberal
- Paloma Venturelli
- Rafaela Kern
- Raquel Steltenpool
- Renata Amano
- Roberta Carnevalli
- Roberta Meneghel
- Rosane Freitas Schwan
- Silvia Massruhá
- Simone Palma Favaro
- Simone Pereira de Souza
- Stéphanie Ferreira Gobato
- Tania Zanella
- Talita Cury
- Tereza Cristina
- Thais Vieira
- Vânia Cristina Rennó Azevedo
- Vanúsia Nogueira
- Xenia Yamanaka
- Zene Vieira