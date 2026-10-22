A pesquisa PoderData/AYA, divulgada nesta quinta-feira (22), aponta Flávio Bolsonaro (PL) com 51% das intenções de voto válidas no segundo turno da eleição presidencial, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 49%. A diferença de dois pontos percentuais configura empate técnico, considerando a margem de erro do levantamento, de 1,6 ponto percentual para mais ou para menos.
O levantamento ouviu 4 mil eleitores e mostra uma oscilação em relação à pesquisa anterior do instituto, divulgada na segunda-feira (19). Na rodada anterior, Flávio registrava 52% dos votos válidos, enquanto Lula tinha 48%.
Na comparação entre os dois levantamentos, o candidato do PL oscilou um ponto percentual para baixo, enquanto o petista avançou um ponto. Como as variações estão dentro da margem de erro, os resultados não permitem afirmar que houve uma mudança estatisticamente conclusiva nas intenções de voto.
Os percentuais divulgados consideram apenas os votos válidos, ou seja, excluem as respostas de eleitores que pretendem votar em branco ou nulo. Esse é o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado da disputa entre candidatos.
Com Flávio Bolsonaro marcando 51% e Lula, 49%, a diferença observada é de dois pontos percentuais. Entretanto, a margem de erro de 1,6 ponto percentual para cada lado faz com que os resultados sejam considerados tecnicamente empatados.
Esta é a quinta rodada de pesquisas realizada pelo PoderData/AYA desde a definição dos candidatos que avançaram para o segundo turno. Os levantamentos acompanham a evolução das intenções de voto durante a etapa final da disputa presidencial.
Levantamento ouviu 4 mil eleitores
A pesquisa PoderData/AYA entrevistou 4 mil eleitores por telefone. Conforme as informações divulgadas, o levantamento tem margem de erro de 1,6 ponto percentual e nível de confiança de 95%.
O estudo foi realizado com recursos próprios do instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07926/2026.
Os resultados representam um retrato das intenções de voto no período da coleta e podem variar conforme novas pesquisas sejam realizadas. A margem de erro deve ser considerada na interpretação dos percentuais, especialmente em cenários nos quais a diferença entre os candidatos é pequena.
Metodologia: pesquisa PoderData/AYA, com 4 mil entrevistados por telefone, margem de erro de 1,6 ponto percentual e nível de confiança de 95%. Registro no TSE: BR-07926/2026.