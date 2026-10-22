22 de outubro de 2026
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PESQUISA ELEITORAL

PoderData: Flávio tem 51% e Lula, 49% dos votos válidos

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Pesquisa PoderData/AYA divulgada nesta quinta-feira (22) aponta Flávio Bolsonaro com 51% e Lula com 49% dos votos válidos no segundo turno presidencial.
Pesquisa PoderData/AYA divulgada nesta quinta-feira (22) aponta Flávio Bolsonaro com 51% e Lula com 49% dos votos válidos no segundo turno presidencial.

A pesquisa PoderData/AYA, divulgada nesta quinta-feira (22), aponta Flávio Bolsonaro (PL) com 51% das intenções de voto válidas no segundo turno da eleição presidencial, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 49%. A diferença de dois pontos percentuais configura empate técnico, considerando a margem de erro do levantamento, de 1,6 ponto percentual para mais ou para menos.

O levantamento ouviu 4 mil eleitores e mostra uma oscilação em relação à pesquisa anterior do instituto, divulgada na segunda-feira (19). Na rodada anterior, Flávio registrava 52% dos votos válidos, enquanto Lula tinha 48%.

Na comparação entre os dois levantamentos, o candidato do PL oscilou um ponto percentual para baixo, enquanto o petista avançou um ponto. Como as variações estão dentro da margem de erro, os resultados não permitem afirmar que houve uma mudança estatisticamente conclusiva nas intenções de voto.

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Pesquisa indica empate técnico

Os percentuais divulgados consideram apenas os votos válidos, ou seja, excluem as respostas de eleitores que pretendem votar em branco ou nulo. Esse é o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado da disputa entre candidatos.

Com Flávio Bolsonaro marcando 51% e Lula, 49%, a diferença observada é de dois pontos percentuais. Entretanto, a margem de erro de 1,6 ponto percentual para cada lado faz com que os resultados sejam considerados tecnicamente empatados.

Esta é a quinta rodada de pesquisas realizada pelo PoderData/AYA desde a definição dos candidatos que avançaram para o segundo turno. Os levantamentos acompanham a evolução das intenções de voto durante a etapa final da disputa presidencial.

Levantamento ouviu 4 mil eleitores

A pesquisa PoderData/AYA entrevistou 4 mil eleitores por telefone. Conforme as informações divulgadas, o levantamento tem margem de erro de 1,6 ponto percentual e nível de confiança de 95%.

O estudo foi realizado com recursos próprios do instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07926/2026.

Os resultados representam um retrato das intenções de voto no período da coleta e podem variar conforme novas pesquisas sejam realizadas. A margem de erro deve ser considerada na interpretação dos percentuais, especialmente em cenários nos quais a diferença entre os candidatos é pequena.

Metodologia: pesquisa PoderData/AYA, com 4 mil entrevistados por telefone, margem de erro de 1,6 ponto percentual e nível de confiança de 95%. Registro no TSE: BR-07926/2026.

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