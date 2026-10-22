A pesquisa PoderData/AYA, divulgada nesta quinta-feira (22), aponta Flávio Bolsonaro (PL) com 51% das intenções de voto válidas no segundo turno da eleição presidencial, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 49%. A diferença de dois pontos percentuais configura empate técnico, considerando a margem de erro do levantamento, de 1,6 ponto percentual para mais ou para menos.

O levantamento ouviu 4 mil eleitores e mostra uma oscilação em relação à pesquisa anterior do instituto, divulgada na segunda-feira (19). Na rodada anterior, Flávio registrava 52% dos votos válidos, enquanto Lula tinha 48%.

Na comparação entre os dois levantamentos, o candidato do PL oscilou um ponto percentual para baixo, enquanto o petista avançou um ponto. Como as variações estão dentro da margem de erro, os resultados não permitem afirmar que houve uma mudança estatisticamente conclusiva nas intenções de voto.