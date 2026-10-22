Os candidatos à Presidência da República cumpriram agendas de campanha nesta quarta-feira (21), com compromissos em diferentes cidades do país. Flávio Bolsonaro (PL) participou de eventos em Guarulhos, na Grande São Paulo, e em Fortaleza (CE), enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, esteve em Belo Horizonte (MG). A disputa também foi marcada pela troca de declarações sobre a abertura de sigilos bancários, fiscais e telefônicos.
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Flávio Bolsonaro condiciona abertura de sigilos
Pela manhã, Flávio Bolsonaro participou de um evento em Guarulhos ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Durante o dia, o candidato informou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que autoriza o levantamento de seus sigilos bancário, fiscal e telefônico referentes aos últimos 20 anos, desde que Lula também amplie o alcance da medida.
A condição apresentada pelo candidato do PL inclui a quebra de sigilo de dados de Marco Aurélio Santana Ribeiro, ex-chefe de gabinete do presidente. A proposta ampliou o debate entre os dois candidatos sobre a transparência de informações financeiras e pessoais durante a campanha eleitoral.
No início da noite, Flávio participou de um ato público na Avenida do Contorno, em Fortaleza, dando continuidade à agenda eleitoral.
Lula defende propostas sociais em Belo Horizonte
Em Belo Horizonte, Lula concentrou parte de seu discurso em propostas sociais. O presidente defendeu a ampliação do programa Pé-de-Meia para estudantes universitários e a adoção da tarifa zero no transporte público aos fins de semana.
O candidato à reeleição também reafirmou que aceita abrir seus sigilos bancários e os de sua família, desde que o adversário adote a mesma medida.
Ao comentar a declaração de Flávio Bolsonaro, Lula recorreu a uma referência ao truco, jogo de cartas popular em Minas Gerais, para criticar o posicionamento do adversário.
“Eu, nesta semana, pedi para o Flávio abrir o sigilo. Hoje, ele inventou um monte de mentira e trucou seis. Eu vou meter um nove na cara dele amanhã”, afirmou Lula, acrescentando que o adversário não teria cartas favoráveis.
Após a apresentação das condições por Flávio, a coordenação da campanha petista informou que Lula aceitaria a proposta. A entrega formal do compromisso à Justiça Eleitoral foi marcada para quinta-feira (22), às 11h, no Tribunal Superior Eleitoral.
Ato reúne religiosos em apoio a Lula
Em Brasília, o grupo Cristãos pela Democracia promoveu um ato em apoio à candidatura de Lula. O encontro reuniu evangélicos, católicos e espíritas para discutir a participação religiosa na política.
O pastor e deputado federal Henrique Vieira (PSOL-RJ) afirmou que o grupo surgiu da percepção de que a democracia está em risco. Segundo ele, a iniciativa busca defender os ensinamentos cristãos sem transformar as igrejas em espaços de atuação partidária.
Outros participantes destacaram propostas relacionadas à saúde, à moradia, à educação e à dignidade humana, associando essas pautas ao conceito de “vida em abundância”.
As agendas desta quarta-feira evidenciaram a combinação entre mobilização de apoiadores, apresentação de propostas e troca de críticas entre os candidatos na reta final da campanha presidencial.