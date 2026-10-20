Depois de dias de tempo seco em Piracicaba, a chuva deve voltar à cidade nesta quinta-feira (22). Segundo dados meteorológicos, o avanço de áreas de instabilidade sobre o estado de São Paulo deve mudar as condições do tempo, com previsão de pancadas de chuva e possibilidade de temporais ao longo do dia.

A previsão indica que a instabilidade deve aumentar durante a quinta-feira, favorecendo a ocorrência de chuva em Piracicaba e em outras regiões paulistas. Os temporais podem ganhar força ao longo do dia, por isso, a expectativa é de mudança nas condições do tempo em diferentes pontos do estado.

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