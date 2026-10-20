Depois de dias de tempo seco em Piracicaba, a chuva deve voltar à cidade nesta quinta-feira (22). Segundo dados meteorológicos, o avanço de áreas de instabilidade sobre o estado de São Paulo deve mudar as condições do tempo, com previsão de pancadas de chuva e possibilidade de temporais ao longo do dia.
A previsão indica que a instabilidade deve aumentar durante a quinta-feira, favorecendo a ocorrência de chuva em Piracicaba e em outras regiões paulistas. Os temporais podem ganhar força ao longo do dia, por isso, a expectativa é de mudança nas condições do tempo em diferentes pontos do estado.
Saiba mais:
Em Piracicaba, a volta da chuva ocorre após um período de tempo seco. Com a chegada das áreas de instabilidade, o município volta a ter condições favoráveis para a ocorrência de precipitações, que podem variar de intensidade e atingir diferentes bairros.
Além da possibilidade de chuva, a previsão aponta para temperaturas mais amenas. Os termômetros devem registrar mínima de 18°C e máxima de 26°C nesta quinta-feira. A presença de nuvens e a ocorrência de pancadas de chuva podem influenciar as condições ao longo do dia.
A mudança no tempo não deve ficar restrita a Piracicaba. Outras regiões do estado de São Paulo também podem registrar chuva e temporais, conforme o avanço das áreas de instabilidade. A intensidade das precipitações, porém, pode variar de uma região para outra.
Com a possibilidade de chuva forte, os moradores devem ficar atentos às atualizações da previsão do tempo. Durante as pancadas, a orientação é redobrar a atenção no trânsito, evitar áreas sujeitas a alagamentos e não se abrigar debaixo de árvores durante tempestades com raios.
A recomendação também é acompanhar os avisos dos órgãos responsáveis pela meteorologia e pela Defesa Civil, principalmente caso haja previsão de temporais na região.
Assim, a quinta-feira deve ser marcada pela mudança no tempo em Piracicaba, com o retorno da possibilidade de chuva após dias de tempo seco. A previsão é de temperaturas entre 18°C e 26°C, com chance de pancadas que podem ganhar intensidade ao longo do dia.