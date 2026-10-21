O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analisa uma proposta que prevê a desativação de canais de WhatsApp com conteúdo político-eleitoral e mais de 200 mil seguidores nas 48 horas anteriores e nas 24 horas posteriores ao segundo turno das eleições, marcado para domingo (25). A medida, caso aprovada pelo plenário da Corte, entraria em vigor imediatamente.

A proposta consta em uma minuta de resolução redigida pelo ministro André Mendonça, vice-presidente do TSE. O texto começou a circular entre os integrantes do tribunal após o tema ser discutido em reuniões informais realizadas na sexta-feira (16) e na terça-feira (20).

Em nota à imprensa, o gabinete de Mendonça esclareceu que a iniciativa não representa uma proposta exclusivamente pessoal do ministro. Segundo o comunicado, a elaboração das normas eleitorais pelo vice-presidente da Corte faz parte da tradição institucional do tribunal.