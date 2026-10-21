Os presidenciáveis Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) revisaram posicionamentos sobre assuntos que mobilizam o debate público brasileiro. Entre os temas estão o Bolsa Família, a redução da maioridade penal, a jornada de trabalho e a tributação de compras internacionais. As diferenças entre declarações antigas e recentes ajudam a compreender como os dois candidatos ajustaram seus discursos ao longo de suas trajetórias políticas e da campanha eleitoral de 2026.

Em alguns casos, as mudanças foram acompanhadas por decisões concretas, como a alteração na cobrança de impostos sobre produtos importados durante o governo Lula. Em outros, as novas posições foram apresentadas em entrevistas, debates e manifestações nas redes sociais.

Flávio Bolsonaro, por exemplo, passou de críticas ao Bolsa Família à defesa da continuidade do programa. Também alterou seu posicionamento sobre o fim da escala de trabalho 6x1. Já Lula, que historicamente rejeitava a redução da maioridade penal, passou a defender a medida para adolescentes envolvidos em crimes hediondos.