Uma ligação informando sobre uma compra suspeita ou uma suposta invasão de conta pode ser o início de um golpe financeiro. Na fraude conhecida como golpe da falsa central bancária, criminosos se apresentam como funcionários de instituições financeiras e utilizam argumentos convincentes para levar clientes a revelar informações sigilosas ou realizar operações que favorecem os próprios golpistas.

A abordagem costuma explorar o medo de perder dinheiro. O criminoso afirma que identificou uma movimentação desconhecida, uma tentativa de clonagem do cartão ou uma irregularidade na conta. Em seguida, oferece ajuda para resolver o problema e orienta a vítima a seguir determinados procedimentos.

Segundo alertas da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os fraudadores também utilizam gravações semelhantes às de centrais telefônicas verdadeiras, mensagens de texto e recursos tecnológicos capazes de mascarar o número que aparece na tela do celular. Dessa forma, a ligação pode parecer legítima, mesmo quando parte de uma quadrilha.