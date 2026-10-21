A Prefeitura de Piracicaba realiza na quinta-feira, 29 de outubro, mais uma edição do Sabores na Rua, evento gastronômico que reunirá 12 food trucks na rampa do Centro Cívico. A programação será das 10h às 15h, com entrada gratuita e opções variadas de comidas e bebidas, além de apresentação musical.

A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, com apoio das secretarias de Administração, Turismo e Cultura. O Centro Cívico está localizado na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, e o evento será aberto ao público.

A edição celebra o Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, e busca reconhecer o trabalho dos profissionais que atuam diariamente no atendimento à população. Como parte das comemorações, o prefeito Helinho Zanatta determinou a elaboração e publicação de decreto que estabelece o recesso comemorativo para sexta-feira, 30 de outubro.