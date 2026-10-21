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PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Sabores na Rua terá 12 food trucks e música ao vivo em Piracicaba

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Evento gratuito em Piracicaba terá 12 food trucks, opções variadas de comidas e bebidas e música ao vivo no dia 29 de outubro, das 10h às 15h, no Centro Cívico.
Evento gratuito em Piracicaba terá 12 food trucks, opções variadas de comidas e bebidas e música ao vivo no dia 29 de outubro, das 10h às 15h, no Centro Cívico.

A Prefeitura de Piracicaba realiza na quinta-feira, 29 de outubro, mais uma edição do Sabores na Rua, evento gastronômico que reunirá 12 food trucks na rampa do Centro Cívico. A programação será das 10h às 15h, com entrada gratuita e opções variadas de comidas e bebidas, além de apresentação musical.

A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, com apoio das secretarias de Administração, Turismo e Cultura. O Centro Cívico está localizado na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, e o evento será aberto ao público.

A edição celebra o Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, e busca reconhecer o trabalho dos profissionais que atuam diariamente no atendimento à população. Como parte das comemorações, o prefeito Helinho Zanatta determinou a elaboração e publicação de decreto que estabelece o recesso comemorativo para sexta-feira, 30 de outubro.

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Evento terá música ao vivo

A programação contará com apresentação da banda SouEla, grupo musical feminino com mais de dez anos de trajetória. O repertório reúne brasilidades e canções autorais, ampliando as atrações oferecidas ao público durante o evento.

A iniciativa também integra a campanha de conscientização Outubro Rosa em Dose Dupla, realizada pela Prefeitura entre os dias 26 e 29 de outubro. A campanha busca incentivar o cuidado e a prevenção, além de valorizar as mulheres que contribuem diariamente para o funcionamento dos serviços públicos municipais.

Confira os 12 food trucks participantes

O público encontrará opções que vão de pratos salgados e lanches a doces artesanais e sobremesas. Confira os participantes e os produtos oferecidos:

  • Espetaria Ribeiro: espetinhos e batata frita;
  • Delícias do Chef Helio: doces artesanais, como cookies e brownies;
  • Reino das Massas Piracicaba: yakissoba e massas;
  • Acarajé Ree Samuka: acarajé;
  • Cocadas da Tia Teresa: doces artesanais;
  • Ellen Delamutta Confeitaria: festival de fatias de bolo;
  • Empanaderia La Ninha: empanadas argentinas;
  • La Casa do Espeto/Império da Batata: espetinhos, batata frita e batata com cheddar;
  • As Delícias do Milho: pamonha, milho verde, sucos, curau e bolo de milho;
  • Mister Churros Piracicaba: churros, sorvetes, crepes e chuvette;
  • Vitalo’s Buffet: hambúrgueres, batata frita e cachorro-quente;
  • Dmadre Salgaderia e Burguers: hambúrgueres, sucos, lanches de pernil, hot dogs e lanches gourmet.

A expectativa é oferecer ao público uma oportunidade de aproveitar a variedade gastronômica e a programação musical em um ambiente de confraternização, marcando as comemorações dedicadas aos servidores municipais.

A programação completa da campanha Outubro Rosa em Dose Dupla está disponível no site da Prefeitura de Piracicaba: https://bit.ly/4z1mbtU.

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