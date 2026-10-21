A estrada que liga Piracicaba ao distrito de Anhumas deverá passar por uma recuperação completa, com investimento estimado em R$ 32 milhões. A obra será executada pelo Governo do Estado, a pedido do prefeito Helinho Zanatta, em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, responsável pela elaboração do projeto, que está em fase de aprovação pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

A intervenção abrangerá os 37 quilômetros da Estrada Luiz Dias Gonzaga, importante via de ligação para moradores da zona rural e para o escoamento da produção agrícola. A recuperação busca solucionar problemas estruturais do pavimento e melhorar as condições de tráfego e segurança para os motoristas que utilizam o trecho diariamente.

Na quinta-feira, 22 de outubro, o secretário municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, Luciano Celêncio, participa de uma reunião com representantes do DER para discutir os detalhes do projeto e dar andamento aos procedimentos necessários para a execução da obra.