A estrada que liga Piracicaba ao distrito de Anhumas deverá passar por uma recuperação completa, com investimento estimado em R$ 32 milhões. A obra será executada pelo Governo do Estado, a pedido do prefeito Helinho Zanatta, em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, responsável pela elaboração do projeto, que está em fase de aprovação pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).
A intervenção abrangerá os 37 quilômetros da Estrada Luiz Dias Gonzaga, importante via de ligação para moradores da zona rural e para o escoamento da produção agrícola. A recuperação busca solucionar problemas estruturais do pavimento e melhorar as condições de tráfego e segurança para os motoristas que utilizam o trecho diariamente.
Na quinta-feira, 22 de outubro, o secretário municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, Luciano Celêncio, participa de uma reunião com representantes do DER para discutir os detalhes do projeto e dar andamento aos procedimentos necessários para a execução da obra.
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Prefeitura realiza reparos emergenciais
Enquanto a recuperação completa segue os trâmites de aprovação, a Prefeitura realiza serviços emergenciais para amenizar os problemas na pista. Na terça-feira, 21 de outubro, Helinho Zanatta esteve na estrada para acompanhar o início dos trabalhos de tapa-buracos.
As intervenções têm como objetivo melhorar temporariamente as condições de circulação e oferecer mais segurança aos usuários até que as obras estruturais possam ser executadas.
Segundo o prefeito, a recuperação da estrada é uma demanda importante para a população que vive e trabalha na zona rural. A via é utilizada por agricultores familiares, grandes produtores de cana-de-açúcar e eucalipto, além de moradores que dependem do trecho para seus deslocamentos diários.
Zanatta afirmou que a administração municipal trabalha em conjunto com o Governo do Estado, com apoio do deputado estadual Alex Madureira, para viabilizar a recuperação integral dos 37 quilômetros.
Projeto prevê substituição da sub-base e tratamento do solo
De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, o projeto prevê intervenções ao longo de toda a extensão da Estrada Luiz Dias Gonzaga. A avaliação técnica identificou problemas na base do pavimento e infiltrações que provocam deformações e contribuem para o aparecimento de buracos e outros danos na pista.
Para enfrentar essas falhas, a proposta inclui a substituição da sub-base e o tratamento do solo, com o objetivo de reduzir os efeitos da umidade sobre a estrutura da estrada. Também estão previstos outros serviços necessários para a recuperação da via.
A proposta busca atuar nas causas dos problemas do pavimento, e não apenas corrigir os danos que aparecem na superfície. Com isso, a expectativa é melhorar as condições estruturais da estrada e proporcionar maior segurança e durabilidade ao trecho recuperado.
O investimento estimado para a obra é de R$ 32 milhões. A execução, no entanto, depende da aprovação do projeto pelo DER e do avanço dos procedimentos necessários pelo Governo do Estado.
Estrada recebeu melhorias na sinalização
Além dos reparos emergenciais no pavimento, a estrada recebeu melhorias na sinalização viária em setembro. Na ocasião, equipes da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes revitalizaram a sinalização horizontal e implantaram lombadas com material reflexivo.
As melhorias têm como finalidade ampliar a visibilidade da sinalização e dos dispositivos de redução de velocidade, especialmente durante a noite, contribuindo para a segurança dos motoristas.
As ações fazem parte das medidas adotadas pelo município enquanto a recuperação completa da estrada avança nas etapas administrativas. A conclusão do processo de aprovação do projeto pelo DER é uma das etapas necessárias para que a obra possa ser executada pelo Governo do Estado.