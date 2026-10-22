A Diocese de Piracicaba disponibilizou o livreto da Novena de Natal 2026, que convida os fiéis a se prepararem para o nascimento de Jesus por meio da oração, da reflexão e de ações de solidariedade. Com o tema “As Antífonas do Ó” e o lema “Nossa Senhora da Expectação, ajudai-nos a vencer os pecados capitais”, a publicação propõe uma jornada de conversão interior durante os nove encontros da novena.

O material já pode ser baixado em formato PDF nos sites da Diocese de Piracicaba e do Em Foco. A versão impressa também estará disponível nas paróquias da região.

A proposta deste ano é estimular os participantes a refletirem sobre comportamentos que dificultam a vivência dos ensinamentos cristãos, além de incentivar a prática das virtudes e o fortalecimento da fé como preparação para o Natal.