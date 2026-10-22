A Diocese de Piracicaba disponibilizou o livreto da Novena de Natal 2026, que convida os fiéis a se prepararem para o nascimento de Jesus por meio da oração, da reflexão e de ações de solidariedade. Com o tema “As Antífonas do Ó” e o lema “Nossa Senhora da Expectação, ajudai-nos a vencer os pecados capitais”, a publicação propõe uma jornada de conversão interior durante os nove encontros da novena.
O material já pode ser baixado em formato PDF nos sites da Diocese de Piracicaba e do Em Foco. A versão impressa também estará disponível nas paróquias da região.
A proposta deste ano é estimular os participantes a refletirem sobre comportamentos que dificultam a vivência dos ensinamentos cristãos, além de incentivar a prática das virtudes e o fortalecimento da fé como preparação para o Natal.
Na mensagem de abertura do livreto, o bispo diocesano, Dom Devair Araújo da Fonseca, destaca a importância da transformação pessoal durante esse período. “Preparar o Natal significa também permitir que Cristo transforme aquilo que, dentro de nós, dificulta esse encontro”, afirma.
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Novena propõe reflexão e conversão
Ao longo dos encontros, os participantes são convidados a refletir sobre os sete pecados capitais: orgulho, inveja, ira, preguiça, avareza, luxúria e gula. A proposta é relacionar esses comportamentos à vida cotidiana e buscar superá-los com o auxílio da graça divina e das virtudes cristãs.
O roteiro utiliza as chamadas “Antífonas do Ó”, antigas orações da tradição da Igreja Católica que expressam a expectativa pela vinda do Salvador. A publicação também apresenta histórias do cotidiano, reunidas na seção “O Fato da Vida”, e passagens bíblicas, na parte intitulada “O Fato da Bíblia”.
A iniciativa busca incentivar a participação de famílias, vizinhos e integrantes das comunidades paroquiais, com encontros que podem ser realizados nas próprias casas ou em outros espaços comunitários.
Maria inspira a preparação para o Natal
A figura de Nossa Senhora da Expectação ocupa lugar central na proposta da novena. A imagem mariana ilustra a capa do livreto e representa a espera pelo nascimento de Jesus, marcada pela fé e pela disponibilidade para servir.
Na mensagem aos fiéis, Dom Devair ressalta que a preparação para o Natal deve envolver uma atitude ativa, inspirada no exemplo de Maria. “Ela espera caminhando, serve enquanto espera e leva consigo Aquele que o mundo espera”, escreve o bispo.
A reflexão também está relacionada ao novo Plano de Pastoral da Diocese de Piracicaba, que enfatiza a missão de evangelizar e a importância de uma Igreja que toma a iniciativa e vai ao encontro das pessoas.
Último encontro prevê celebração comunitária
O roteiro está organizado em nove encontros. Do primeiro ao oitavo, cada dia é dedicado à reflexão sobre um pecado capital, associado a uma das Antífonas do Ó e acompanhado de histórias, orações e leituras bíblicas.
O nono encontro será destinado à celebração final, preferencialmente realizada em uma igreja ou espaço comunitário. A ocasião também marcará a entrega do gesto concreto de solidariedade proposto pela novena.
Dessa forma, a publicação busca integrar a preparação espiritual para o Natal à participação comunitária, incentivando os fiéis a transformar as reflexões em atitudes práticas de cuidado com o próximo.
Gesto concreto incentiva doações
Além das orações e reflexões, a Novena de Natal 2026 incentiva a arrecadação de mantimentos e produtos de limpeza e higiene pessoal. Os itens serão destinados a instituições beneficentes das diferentes Regiões Pastorais da Diocese de Piracicaba.
Entre as entidades mencionadas estão a Aliança de Misericórdia, a Comunidade Terapêutica Vida e Sobriedade, o Centro de Convivência Infantil São José e os Seminários Diocesanos.
A proposta é que a preparação para o nascimento de Jesus também se manifeste em ações concretas de solidariedade, especialmente em favor de pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade.
A Diocese convida os fiéis a participarem dos encontros e a utilizarem o material como instrumento de oração, reflexão e serviço ao próximo, reforçando o sentido cristão do Natal.
Como acessar o livreto
O livreto da Novena de Natal 2026 está disponível em PDF nos sites oficiais da Diocese de Piracicaba e do Em Foco. A versão impressa poderá ser obtida nas paróquias.
Os interessados podem organizar os encontros em família, com vizinhos ou com grupos das comunidades paroquiais, seguindo o roteiro proposto para os nove dias de preparação para o Natal.