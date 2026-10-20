Um recém-nascido foi encontrado com vida em meio a entulhos, na madrugada desta terça-feira (20), em uma viela próxima a um córrego, a 61 km de Piracicaba. O menino ainda estava com o cordão umbilical e apresentava ferimentos. A ocorrência foi registrada por volta das 00h21, no bairro Parque Dona Esther, em Cosmópolis, no interior de São Paulo.
A criança foi localizada na Rua Guilhermina Kovaleski, em uma área com acúmulo de resíduos descartados irregularmente. Conforme informações divulgadas sobre o caso, moradores perceberam o choro do bebê e alertaram um homem, que foi até o local e encontrou o recém-nascido entre os materiais. Diante da situação, foram acionadas as equipes responsáveis pelo atendimento.
A Polícia Militar, por meio da 3ª Companhia do 19º Batalhão de Polícia Militar, atendeu à ocorrência. O bebê recebeu os primeiros cuidados e foi encaminhado inicialmente ao Hospital Municipal de Cosmópolis, mas precisou ser transferida para atendimento neonatal especializado em Campinas.
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Polícia investiga as circunstâncias do caso
Após o atendimento inicial, o recém-nascido foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal da Unicamp, em Campinas. A transferência ocorreu devido à necessidade de cuidados especializados diante dos ferimentos identificados pela equipe médica. Até a divulgação das informações consultadas, não havia atualização confirmada sobre o estado de saúde do menino.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias em que a criança foi encontrada e busca esclarecer como ela chegou à viela. Informações relatadas por uma testemunha sobre a movimentação de pessoas nas proximidades foram registradas para auxiliar nas apurações, mas não há confirmação de vínculo entre os envolvidos no relato e o recém-nascido.
O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar as providências relacionadas à proteção da criança. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias do ocorrido e a origem dos ferimentos. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identificação dos responsáveis pelo bebê.