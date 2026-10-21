A Black Friday 2026 será realizada na sexta-feira, 27 de novembro, e os consumidores já podem se preparar para aproveitar as ofertas. Embora muitas lojas concentrem campanhas na data oficial, outras antecipam descontos ao longo do mês ou estendem as promoções até a Cyber Monday, em 30 de novembro. Para economizar de verdade, a recomendação é acompanhar os preços com antecedência, comparar condições de pagamento e evitar compras por impulso.

Não é necessário esperar até o dia 27 de novembro para encontrar boas oportunidades. Segundo Reinaldo Boesso, CEO e cofundador da fintech TMB, monitorar o histórico de preços ajuda a identificar reduções reais antes da data oficial. Um produto que custa R$ 2 mil em outubro e passa a ser vendido por R$ 1.500 no início de novembro, por exemplo, apresenta uma queda de 25%. Nesse caso, esperar por uma nova promoção pode não ser vantajoso se o preço já estiver dentro do orçamento e atender às expectativas do consumidor.

Também não existe um horário que garanta os melhores descontos. Algumas lojas iniciam suas campanhas à meia-noite, na virada de quinta-feira, 26 de novembro, para sexta-feira, 27, enquanto outras alteram os preços durante o dia. Estoque, concorrência e estratégias comerciais influenciam as ofertas. Por isso, acompanhar alertas de preços em plataformas como Buscapé e Zoom pode ser mais útil do que procurar promoções de madrugada. Ofertas relâmpago também exigem cautela, já que a urgência anunciada nem sempre representa uma economia real.