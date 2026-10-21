A Black Friday 2026 será realizada na sexta-feira, 27 de novembro, e os consumidores já podem se preparar para aproveitar as ofertas. Embora muitas lojas concentrem campanhas na data oficial, outras antecipam descontos ao longo do mês ou estendem as promoções até a Cyber Monday, em 30 de novembro. Para economizar de verdade, a recomendação é acompanhar os preços com antecedência, comparar condições de pagamento e evitar compras por impulso.
Não é necessário esperar até o dia 27 de novembro para encontrar boas oportunidades. Segundo Reinaldo Boesso, CEO e cofundador da fintech TMB, monitorar o histórico de preços ajuda a identificar reduções reais antes da data oficial. Um produto que custa R$ 2 mil em outubro e passa a ser vendido por R$ 1.500 no início de novembro, por exemplo, apresenta uma queda de 25%. Nesse caso, esperar por uma nova promoção pode não ser vantajoso se o preço já estiver dentro do orçamento e atender às expectativas do consumidor.
Também não existe um horário que garanta os melhores descontos. Algumas lojas iniciam suas campanhas à meia-noite, na virada de quinta-feira, 26 de novembro, para sexta-feira, 27, enquanto outras alteram os preços durante o dia. Estoque, concorrência e estratégias comerciais influenciam as ofertas. Por isso, acompanhar alertas de preços em plataformas como Buscapé e Zoom pode ser mais útil do que procurar promoções de madrugada. Ofertas relâmpago também exigem cautela, já que a urgência anunciada nem sempre representa uma economia real.
A categoria do produto é outro fator importante na escolha do momento da compra. Roupas, calçados, cosméticos e itens de decoração podem aparecer em campanhas antecipadas, enquanto celulares, notebooks e eletrodomésticos merecem acompanhamento durante a semana da Black Friday. No caso de eletrônicos, é importante verificar as especificações e comparar modelos antes de decidir. Cursos, softwares e assinaturas digitais também exigem atenção às condições de acesso, às regras de cancelamento e ao custo total do serviço.
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Como economizar e aproveitar as promoções
Uma das principais estratégias é começar o planejamento com antecedência, montando uma lista dos produtos necessários e registrando os preços encontrados em diferentes lojas. Também é recomendável estabelecer um limite de gastos e calcular quanto poderá ser destinado a parcelas nos meses seguintes. Dessa forma, o consumidor reduz o risco de comprometer despesas essenciais com compras motivadas por descontos aparentemente vantajosos.
Na Black Friday, em 27 de novembro, a orientação é revisar os preços dos produtos monitorados e comparar as condições oferecidas por diferentes varejistas. Já a Cyber Monday, marcada para 30 de novembro, pode trazer novas oportunidades principalmente em tecnologia, softwares, cursos e serviços digitais. Entretanto, não há garantia de que os preços serão menores na segunda-feira. Estoques, descontos e benefícios podem mudar, tornando importante avaliar o conjunto da oferta antes de concluir a compra.
A forma de pagamento também deve fazer parte da comparação. Pix, boleto e cartão de crédito podem apresentar condições distintas, mas a escolha precisa considerar o orçamento disponível, os juros e o valor final. O Procon-SP recomenda pesquisar preços, verificar a reputação das lojas e guardar registros das ofertas anunciadas. Com planejamento e atenção às condições de cada promoção, é possível aproveitar a Black Friday sem transformar a tentativa de economizar em dívidas difíceis de administrar nos meses seguintes.