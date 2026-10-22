A seleção brasileira feminina terminou na quinta colocação na final por equipes do Campeonato Mundial de Ginástica Artística, disputado em Roterdã, nos Países Baixos. Nesta quarta-feira (21), o time formado por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Thais Fidelis, além da estreante Sophia Weisberg, somou 159,730 pontos em uma apresentação marcada pela regularidade e sem quedas.
O pódio foi formado por China, Estados Unidos e Japão. A equipe chinesa conquistou o ouro, com 165,764 pontos, interrompendo uma sequência de sete títulos mundiais dos norte-americanos, que ficaram com a prata, com 165,531 pontos. O Japão garantiu o bronze, com 164,063 pontos. A França terminou na quarta posição, com 161,130.
Além das medalhas, as três primeiras colocadas asseguraram vagas nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.
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Brasil melhora desempenho em relação à classificatória
A equipe brasileira havia encerrado a fase classificatória na oitava posição, a última entre as seleções que avançaram à final, com 159,131 pontos. Na decisão, o Brasil elevou a pontuação para 159,730 e terminou em quinto lugar, superando França, quarta colocada, e as demais equipes abaixo do pódio.
O resultado também garantiu ao país a classificação para o Mundial de 2027. A competição será importante na disputa por vagas olímpicas para Los Angeles 2028.
Após a final, Flávia Saraiva destacou a importância de alcançar o objetivo inicial da equipe e manter o trabalho de preparação para os próximos desafios. “Nosso principal objetivo era a classificação para o Mundial de 2027. Sabemos que a caminhada é dura. O primeiro passo a gente já demos. Agora é continuar treinando. Não há segredos, já sabemos como é”, afirmou a ginasta.
Salto foi o destaque brasileiro
O melhor desempenho do Brasil ocorreu no salto, aparelho em que a equipe alcançou 41,433 pontos. Flávia Saraiva abriu as apresentações e recebeu nota 13,000, após dar um passo para trás na aterrissagem.
Na sequência, Sophia Weisberg, de 16 anos, chamou a atenção ao executar uma dupla pirueta com precisão. A jovem ginasta, que estreou em uma final mundial por equipes, recebeu nota 14,033. No classificatório, ela havia tentado o mesmo movimento sem conseguir concluí-lo como esperado.
Rebeca Andrade encerrou a participação brasileira no aparelho com uma execução segura e aterrissagem precisa, alcançando 14,400 pontos.
A seleção também somou 40,532 pontos na trave de equilíbrio, 39,132 nas barras assimétricas e 38,633 no solo. O conjunto dos resultados garantiu ao Brasil uma evolução em relação à fase classificatória, embora a equipe não tenha alcançado o pódio.
A seleção feminina brasileira conquistou a medalha de bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, resultado que reforçou a presença do país entre as principais equipes da modalidade.
Brasileiras ainda disputam finais individuais
Apesar do encerramento da disputa por equipes, o Brasil continua com representantes nas finais individuais do Mundial. Na sexta-feira (23), Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira competirão na final do individual geral feminino.
No sábado (24), Rebeca Andrade disputará a final do salto. Já no domingo (25), Flávia Saraiva voltará à competição para a decisão da trave de equilíbrio.
As finais individuais representam novas oportunidades para as brasileiras buscarem medalhas e encerrarem a participação no campeonato com resultados expressivos.
Programação do Mundial de Ginástica Artística
- Quinta-feira (22)
- Das 14h30 às 17h: final do individual geral masculino.
- Sexta-feira (23)
- Das 14h30 às 17h: final do individual geral feminino.
- Sábado (24)
- Das 9h às 13h: finais por aparelhos — primeiro dia.
- Masculino: solo, cavalo com alças e argolas.
- Feminino: salto e barras assimétricas.
- Domingo (25)
- Das 10h às 14h: finais por aparelhos — segundo dia.
- Masculino: salto, barras paralelas e barra fixa.
- Feminino: trave de equilíbrio e solo.