A seleção brasileira feminina terminou na quinta colocação na final por equipes do Campeonato Mundial de Ginástica Artística, disputado em Roterdã, nos Países Baixos. Nesta quarta-feira (21), o time formado por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Thais Fidelis, além da estreante Sophia Weisberg, somou 159,730 pontos em uma apresentação marcada pela regularidade e sem quedas.

O pódio foi formado por China, Estados Unidos e Japão. A equipe chinesa conquistou o ouro, com 165,764 pontos, interrompendo uma sequência de sete títulos mundiais dos norte-americanos, que ficaram com a prata, com 165,531 pontos. O Japão garantiu o bronze, com 164,063 pontos. A França terminou na quarta posição, com 161,130.

Além das medalhas, as três primeiras colocadas asseguraram vagas nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.