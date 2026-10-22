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GINÁSTICA ARTÍSTICA

Brasil termina em 5º lugar na final por equipes do Mundial

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução
Rebeca Andrade foi um dos destaques da seleção brasileira na final por equipes do Mundial, que terminou com a China campeã, seguida por Estados Unidos e Japão.
Rebeca Andrade foi um dos destaques da seleção brasileira na final por equipes do Mundial, que terminou com a China campeã, seguida por Estados Unidos e Japão.

A seleção brasileira feminina terminou na quinta colocação na final por equipes do Campeonato Mundial de Ginástica Artística, disputado em Roterdã, nos Países Baixos. Nesta quarta-feira (21), o time formado por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Thais Fidelis, além da estreante Sophia Weisberg, somou 159,730 pontos em uma apresentação marcada pela regularidade e sem quedas.

O pódio foi formado por China, Estados Unidos e Japão. A equipe chinesa conquistou o ouro, com 165,764 pontos, interrompendo uma sequência de sete títulos mundiais dos norte-americanos, que ficaram com a prata, com 165,531 pontos. O Japão garantiu o bronze, com 164,063 pontos. A França terminou na quarta posição, com 161,130.

Além das medalhas, as três primeiras colocadas asseguraram vagas nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

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Brasil melhora desempenho em relação à classificatória

A equipe brasileira havia encerrado a fase classificatória na oitava posição, a última entre as seleções que avançaram à final, com 159,131 pontos. Na decisão, o Brasil elevou a pontuação para 159,730 e terminou em quinto lugar, superando França, quarta colocada, e as demais equipes abaixo do pódio.

O resultado também garantiu ao país a classificação para o Mundial de 2027. A competição será importante na disputa por vagas olímpicas para Los Angeles 2028.

Após a final, Flávia Saraiva destacou a importância de alcançar o objetivo inicial da equipe e manter o trabalho de preparação para os próximos desafios. “Nosso principal objetivo era a classificação para o Mundial de 2027. Sabemos que a caminhada é dura. O primeiro passo a gente já demos. Agora é continuar treinando. Não há segredos, já sabemos como é”, afirmou a ginasta.

Salto foi o destaque brasileiro

O melhor desempenho do Brasil ocorreu no salto, aparelho em que a equipe alcançou 41,433 pontos. Flávia Saraiva abriu as apresentações e recebeu nota 13,000, após dar um passo para trás na aterrissagem.

Na sequência, Sophia Weisberg, de 16 anos, chamou a atenção ao executar uma dupla pirueta com precisão. A jovem ginasta, que estreou em uma final mundial por equipes, recebeu nota 14,033. No classificatório, ela havia tentado o mesmo movimento sem conseguir concluí-lo como esperado.

Rebeca Andrade encerrou a participação brasileira no aparelho com uma execução segura e aterrissagem precisa, alcançando 14,400 pontos.

A seleção também somou 40,532 pontos na trave de equilíbrio, 39,132 nas barras assimétricas e 38,633 no solo. O conjunto dos resultados garantiu ao Brasil uma evolução em relação à fase classificatória, embora a equipe não tenha alcançado o pódio.

A seleção feminina brasileira conquistou a medalha de bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, resultado que reforçou a presença do país entre as principais equipes da modalidade.

Brasileiras ainda disputam finais individuais

Apesar do encerramento da disputa por equipes, o Brasil continua com representantes nas finais individuais do Mundial. Na sexta-feira (23), Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira competirão na final do individual geral feminino.

No sábado (24), Rebeca Andrade disputará a final do salto. Já no domingo (25), Flávia Saraiva voltará à competição para a decisão da trave de equilíbrio.

As finais individuais representam novas oportunidades para as brasileiras buscarem medalhas e encerrarem a participação no campeonato com resultados expressivos.

Programação do Mundial de Ginástica Artística

  • Quinta-feira (22)
  • Das 14h30 às 17h: final do individual geral masculino.
  • Sexta-feira (23)
  • Das 14h30 às 17h: final do individual geral feminino.
  • Sábado (24)
  • Das 9h às 13h: finais por aparelhos — primeiro dia.
  • Masculino: solo, cavalo com alças e argolas.
  • Feminino: salto e barras assimétricas.
  • Domingo (25)
  • Das 10h às 14h: finais por aparelhos — segundo dia.
  • Masculino: salto, barras paralelas e barra fixa.
  • Feminino: trave de equilíbrio e solo.

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