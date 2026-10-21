O Parque da Rua do Porto, em Piracicaba, recebeu na terça-feira (20) uma ação de plantio de orquídeas em referência ao Outubro Rosa. A iniciativa reuniu mulheres em uma atividade de contato com a natureza e também marcou o lançamento da exposição Orquídeas e Vida, programada para abril de 2027.

A ação contou com a participação de frequentadoras do parque, convidadas e mulheres atendidas pelo Cecan (Centro do Câncer da Santa Casa de Piracicaba) e pelo Ceon (Centro de Oncologia do Hospital dos Fornecedores de Cana). Além de incentivar o cultivo de plantas, o encontro buscou chamar a atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

A enfermeira Erotides Aparecida Moreira encontrou a atividade enquanto caminhava pelo parque e decidiu participar do plantio. Para ela, a iniciativa combina preservação ambiental e conscientização.