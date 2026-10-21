O Parque da Rua do Porto, em Piracicaba, recebeu na terça-feira (20) uma ação de plantio de orquídeas em referência ao Outubro Rosa. A iniciativa reuniu mulheres em uma atividade de contato com a natureza e também marcou o lançamento da exposição Orquídeas e Vida, programada para abril de 2027.
A ação contou com a participação de frequentadoras do parque, convidadas e mulheres atendidas pelo Cecan (Centro do Câncer da Santa Casa de Piracicaba) e pelo Ceon (Centro de Oncologia do Hospital dos Fornecedores de Cana). Além de incentivar o cultivo de plantas, o encontro buscou chamar a atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.
A enfermeira Erotides Aparecida Moreira encontrou a atividade enquanto caminhava pelo parque e decidiu participar do plantio. Para ela, a iniciativa combina preservação ambiental e conscientização.
“Uma iniciativa muito bonita, voltada à natureza. Agora, quero acompanhar o crescimento da orquídea que plantei. É importante participar de ações como essa, porque ajudam a florescer o mundo”, afirmou.
Plantio une natureza e conscientização
A programação também contou com a participação de Ezidineia Aparecida Gonçalves, conhecida como Néia, líder do projeto Kazamigas. Criado em 2019 por ela e Vanilsa Militão, o grupo reúne mais de 500 mulheres e promove atividades relacionadas à saúde, ao bem-estar e ao acolhimento por meio do esporte.
O projeto também participa da organização de ações do Outubro Rosa, incluindo uma caminhada e corrida realizadas em parceria com a tradicional Corrida Corta Mato, na Esalq.
Néia destacou a importância de iniciativas que incentivem as mulheres a dedicar atenção à própria saúde e a buscar informações sobre a prevenção do câncer de mama.
“Foi maravilhoso participar do plantio, adorei e agora vou acompanhar o crescimento da minha orquídea. Assim como cuidamos da natureza, as mulheres também precisam cuidar de si mesmas e fazer o autoexame das mamas”, disse.
Segundo ela, atividades ao ar livre, como o plantio, as caminhadas e as corridas, também ajudam a ampliar a divulgação das mensagens de conscientização.
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Associação destaca preservação ambiental
A ação foi organizada pela OrquiPira, pelo Fundo Social de Solidariedade e pelas Secretarias Municipais de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Cultura, Turismo e Saúde.
De acordo com Elton Zotelli, presidente da OrquiPira, a associação atua desde 1998 na promoção do cultivo de orquídeas e na preservação ambiental. Entre os objetivos está conscientizar a população sobre a importância de manter as espécies nativas em seus habitats naturais, evitando a retirada de plantas das matas.
A entidade também incentiva o cultivo de orquídeas adquiridas de estabelecimentos destinados à comercialização dessas espécies.
Zotelli explicou que a realização do plantio durante o Outubro Rosa permitiu associar a preservação da natureza à divulgação de informações sobre o câncer de mama.
A proposta é utilizar a atividade para reforçar duas mensagens: a importância de proteger o meio ambiente e a necessidade de ampliar a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce da doença.
Outubro Rosa reforça importância do diagnóstico precoce
O Outubro Rosa é uma campanha internacional de conscientização sobre o câncer de mama e também promove informações relacionadas à saúde feminina, incluindo a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero.
Em 2026, a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) adotou o tema “A vida nos une. O cuidado nos move”, com destaque para a ampliação do acesso ao diagnóstico, ao tratamento, à pesquisa científica e à informação sobre o câncer de mama.
Segundo a entidade, a doença é o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres brasileiras e corresponde a aproximadamente 30% dos casos de câncer diagnosticados nesse público.
A estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA) é de 78.610 novos casos anuais no Brasil durante o triênio de 2026 a 2028. O número representa cerca de 5 mil ocorrências a mais por ano em comparação com a estimativa referente ao período de 2023 a 2025.
A campanha busca ampliar o acesso à informação e incentivar a procura por atendimento de saúde diante de alterações suspeitas. A avaliação profissional e a realização dos exames recomendados para cada faixa etária e perfil de risco são fundamentais para a detecção da doença.