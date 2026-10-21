As sessões gratuitas de cinema drive-in do Cine Autorama, previstas para esta sexta-feira (23) e sábado (24), foram adiadas em Piracicaba. A decisão foi tomada pela organização diante da previsão do tempo para o fim de semana, que inclui alertas de tempestades.
O evento seria realizado no Parque Engenho Central, com quatro filmes exibidos ao ar livre. Segundo os organizadores, as novas datas serão divulgadas assim que possível, e a programação será mantida, com os mesmos filmes e horários. Quem já havia reservado ingresso será comunicado pela organização e terá prioridade para realizar uma nova inscrição nas datas remarcadas. Ainda não há informações sobre quando as sessões serão realizadas.
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A programação previa a exibição de Meu Sangue Ferve por Você, às 19h, e Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda!, às 21h30, na sexta-feira. No sábado, seriam exibidos Quero Ser Grande, às 18h30, e F1 – O Filme, às 21h30. As sessões seriam realizadas em uma tela de 10 metros por 14 metros, com 100 vagas para carros por exibição. O público também poderia acompanhar os filmes a pé, em uma miniplateia com cerca de 20 cadeiras, ocupadas por ordem de chegada e sem necessidade de reserva.
A iniciativa integra a 9ª edição do Cine Autorama, projeto de cinema drive-in viabilizado por meio da Lei Rouanet, com patrocínio da Yelum Seguros e apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e da Mina Cultura. Informações sobre as novas datas serão divulgadas no site oficial do projeto.