As sessões gratuitas de cinema drive-in do Cine Autorama, previstas para esta sexta-feira (23) e sábado (24), foram adiadas em Piracicaba. A decisão foi tomada pela organização diante da previsão do tempo para o fim de semana, que inclui alertas de tempestades.

O evento seria realizado no Parque Engenho Central, com quatro filmes exibidos ao ar livre. Segundo os organizadores, as novas datas serão divulgadas assim que possível, e a programação será mantida, com os mesmos filmes e horários. Quem já havia reservado ingresso será comunicado pela organização e terá prioridade para realizar uma nova inscrição nas datas remarcadas. Ainda não há informações sobre quando as sessões serão realizadas.

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