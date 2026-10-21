Nota pública aponta suspeitas de agressão, entrada em residência e possível associação de camisetas políticas a ocorrência policial; dirigentes pedem investigação dos episódios.

A deputada estadual Professora Bebel (PT) e o presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Piracicaba, Pedro Totti, divulgaram uma nota pública nesta quarta-feira (21) cobrando a apuração de denúncias envolvendo a atuação de policiais militares na cidade.

No documento, os dirigentes relatam suspeitas de irregularidades em duas ocorrências registradas na região do Jardim Monte Líbano, em Piracicaba. Entre os fatos mencionados estão uma abordagem a duas mulheres na Comunidade Vitória Pantanal e a detenção de dois homens e um adolescente de 17 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.