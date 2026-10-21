Além dos indicadores externos, a situação fiscal permanece entre os principais pontos de atenção para as agências internacionais de classificação de risco. A combinação de juros elevados por períodos prolongados e dúvidas sobre a credibilidade da política fiscal pode dificultar a administração dos custos da dívida pública e limitar a capacidade de reação do governo diante de novos desafios econômicos.

As avaliações das agências, contudo, também reconhecem a importância das proteções externas brasileiras. A Moody’s e a Fitch destacam, segundo a reportagem original, aspectos relacionados à capacidade de financiamento e à exposição do país aos mercados internacionais. O Brasil permanece a um nível do grau de investimento na classificação da Moody’s e a dois níveis nas avaliações da Fitch Ratings e da S&P Global.

Na prática, a volta ao saldo devedor indica uma mudança relevante nas contas externas, mas não determina sozinha a trajetória da economia. O comportamento das reservas, o fluxo de dólares, o déficit em transações correntes e a evolução das contas públicas serão decisivos para avaliar os próximos passos. Por isso, o principal ponto de atenção está na capacidade de preservar a estabilidade financeira e manter a confiança dos investidores, mesmo diante do crescimento das obrigações externas.