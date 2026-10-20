As lojas responsáveis pelo “Desafio do iPhone”, realizado em Piracicaba, podem sofrer sanções administrativas após a promoção de uma competição de resistência com duração de 52 horas, sem autorização prévia do Ministério da Fazenda. A ação, que ofereceu um iPhone 17 Pro Max como prêmio, é investigada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) e pela Polícia Civil de São Paulo, após um participante passar mal e precisar de atendimento médico.

De acordo com a Secretaria de Prêmios e Apostas, as empresas IPlanet e Speedmob, responsáveis pela organização da dinâmica, estão sujeitas a penalidades caso as irregularidades sejam confirmadas ao fim do processo administrativo. Entre as possíveis punições estão advertência, cassação da autorização, proibição de realizar novas promoções por até dois anos e multa de até 100% do valor total dos prêmios oferecidos.

A investigação busca apurar as circunstâncias em que a competição foi realizada e verificar o cumprimento das regras aplicáveis à distribuição gratuita de prêmios como estratégia de propaganda. Segundo o Ministério da Fazenda, ações desse tipo, incluindo sorteios, concursos, vale-brindes e operações semelhantes, exigem autorização prévia do órgão federal.