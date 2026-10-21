Brinquedos que conversam com crianças, memorizam suas preferências e respondem com palavras de carinho e empatia estão ganhando espaço no cotidiano das famílias. Com o avanço da inteligência artificial (IA), esses produtos passaram a oferecer experiências cada vez mais personalizadas. Apesar das possibilidades de interação, a tecnologia também levanta preocupações relacionadas à privacidade, à segurança e ao desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes.

Diante desse cenário, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) divulgou um alerta com orientações para pais e responsáveis sobre a escolha e o acompanhamento do uso de brinquedos equipados com inteligência artificial. A iniciativa busca reduzir os riscos de exposição indevida e chamar a atenção para funcionalidades que podem ir além da proposta tradicional de entretenimento.

Segundo a entidade, os sistemas de inteligência artificial generativa são capazes de reconhecer voz e imagem, recordar informações fornecidas durante as interações, adaptar respostas às preferências dos usuários e manter conversas que não se limitam a falas previamente programadas. Essas características tornam os brinquedos mais interativos, mas também ampliam a necessidade de avaliar como funcionam e quais informações podem coletar.