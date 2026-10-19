Uma ocorrência de alta complexidade mobilizou diversas equipes da Polícia Militar durante a madrugada de sábado (17), no Jardim Corcovado, em Piracicaba. Um homem de 33 anos, ferido por arma branca, havia se trancado no banheiro de uma residência, exigindo uma operação de negociação para preservar sua vida.

LEIA MAIS

Acionada pelo COPOM, uma equipe da 5ª Companhia da Polícia Militar chegou ao local e iniciou as primeiras tentativas de diálogo com o homem. Diante da gravidade da situação e da dificuldade em estabelecer contato efetivo, o atendimento ganhou reforço com equipes do BAEP, da Força Tática, além do supervisor regional e do comando de Força Patrulha.