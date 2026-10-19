Uma ocorrência de alta complexidade mobilizou diversas equipes da Polícia Militar durante a madrugada de sábado (17), no Jardim Corcovado, em Piracicaba. Um homem de 33 anos, ferido por arma branca, havia se trancado no banheiro de uma residência, exigindo uma operação de negociação para preservar sua vida.
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Acionada pelo COPOM, uma equipe da 5ª Companhia da Polícia Militar chegou ao local e iniciou as primeiras tentativas de diálogo com o homem. Diante da gravidade da situação e da dificuldade em estabelecer contato efetivo, o atendimento ganhou reforço com equipes do BAEP, da Força Tática, além do supervisor regional e do comando de Força Patrulha.
Com o cenário ainda exigindo cuidados, foi acionado o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), unidade especializada em ocorrências de alta complexidade.
Negociação e desfecho
O GATE chegou ao local por volta das 5h55 e assumiu as negociações. Após a atuação dos profissionais, às 6h30, o homem saiu do banheiro e recebeu atendimento das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Na sequência, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Sônia, onde permaneceu sob cuidados médicos.
A ocorrência mobilizou diferentes setores da segurança pública e do atendimento de emergência, em uma atuação voltada à preservação da vida, à segurança dos envolvidos e à resolução da situação sem que fossem divulgadas informações adicionais sobre o estado de saúde do homem.