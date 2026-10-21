No dia da votação, os eleitores e candidatos precisam ficar atentos às regras da propaganda eleitoral. Práticas comuns durante o período de campanha, como pedir votos, distribuir santinhos e abordar pessoas para tentar influenciar a escolha do candidato, são proibidas no domingo (25) e podem caracterizar o crime de boca de urna.

A legislação eleitoral estabelece restrições para garantir que os eleitores possam exercer o direito ao voto sem pressão ou interferência de campanhas políticas. As regras também abrangem manifestações coletivas, comícios, carreatas e outras formas de propaganda no dia da eleição.

VEJA MAIS :