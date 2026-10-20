São Paulo elegeu 70 deputados federais para representar o estado na Câmara dos Deputados, em Brasília, durante a próxima legislatura. Os parlamentares participam da elaboração de leis federais, analisam propostas que afetam todo o país e fiscalizam as ações do governo federal.
Entre as atribuições do cargo estão votar o Orçamento da União, discutir projetos relacionados à saúde, educação, segurança e economia e acompanhar a aplicação dos recursos públicos. Os deputados também podem propor leis e convocar autoridades para prestar esclarecimentos.
A eleição ocorre pelo sistema proporcional, no qual a distribuição das cadeiras considera a votação dos candidatos e o desempenho dos partidos ou federações, conforme as regras eleitorais.
Lista dos deputados federais eleitos por São Paulo
A relação abaixo segue a ordem de votação divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).
- Lucas Pavanato (PL) — 3.038.438 votos
- Erika Hilton (PSOL) — 1.596.472 votos
- Sâmia Bomfim (PSOL) — 583.107 votos
- Kim Kataguiri (Missão) — 520.071 votos
- Tabata Amaral (PSB) — 476.383 votos
- Renato Bolsonaro (PL) — 379.312 votos
- Sargento Nantes (PP) — 333.401 votos
- Delegado Palumbo (Podemos) — 303.271 votos
- Guilherme Cortez (PSOL) — 275.450 votos
- Mauricio Neves (PP) — 269.996 votos
- Marcio Alvino (PL) — 261.325 votos
- Professora Luciene Cavalcante (PSOL) — 253.778 votos
- Ana Carolina Oliveira (Podemos) — 246.741 votos
- Baleia Rossi (MDB) — 239.124 votos
- Luna Zarattini (PT) — 233.733 votos
- Marina Helena (Novo) — 230.866 votos
- Delegado Bruno Lima (Podemos) — 217.952 votos
- Rosana Valle (PL) — 213.752 votos
- Renata Abreu (Podemos) — 199.100 votos
- Marcos Pereira (Republicanos) — 196.681 votos
- Luiz Philippe de O e Bragança (PL) — 187.743 votos
- Guilherme Piai (Republicanos) — 182.328 votos
- Igor Soares (PSD) — 181.820 votos
- Paulo Alexandre Barbosa (PSD) — 168.207 votos
- Felipe Becari (Podemos) — 162.957 votos
- Thiago Surfista (PL) — 161.971 votos
- Alencar Santana (PT) — 160.264 votos
- Capitão Augusto (PL) — 153.745 votos
- Jilmar Tatto (PT) — 152.984 votos
- Celso Russomanno (Republicanos) — 138.827 votos
- Thiago dos Reis (PT) — 137.240 votos
- Paulo Serra (PSDB) — 132.866 votos
- Sidney Cruz (MDB) — 130.951 votos
- João Cury (MDB) — 130.915 votos
- Luiz Fernando Machado (PL) — 129.004 votos
- Arlindo Chinaglia (PT) — 124.121 votos
- Pastor Marco Feliciano (PL) — 122.119 votos
- Ney Santos (Republicanos) — 118.566 votos
- Carlos Zarattini (PT) — 117.608 votos
- Edinho Silva (PT) — 115.341 votos
- Nilto Tatto (PT) — 114.560 votos
- Natália Boulos (PSOL) — 114.552 votos
- Kiko Celeguim (PT) — 113.158 votos
- Motta (PL) — 112.854 votos
- Juliana Cardoso (PT) — 111.904 votos
- João Paulo Cunha (PT) — 109.548 votos
- Rodrigo Gambale (Podemos) — 106.901 votos
- Dra. Sandra Tadeu (PL) — 106.471 votos
- Enrico Misasi (MDB) — 106.225 votos
- Coronel Telhada (PP) — 104.513 votos
- Paulo Freire (PL) — 99.388 votos
- Marcos Neves (PSD) — 98.359 votos
- Jonas Donizete (PSB) — 97.335 votos
- Miguel Lombardi (PL) — 96.333 votos
- Saulo Pedroso (PSD) — 95.096 votos
- Altair Moraes (Republicanos) — 94.770 votos
- Jefferson Campos (PL) — 92.286 votos
- Carlos Sampaio (PSD) — 91.902 votos
- Maria Rosas (Republicanos) — 91.690 votos
- Mario Frias (PL) — 91.403 votos
- Delegado Paulo Bilynskyj (PL) — 90.363 votos
- Carlos Bezerra Jr. (PSD) — 89.414 votos
- Sirlange Manga (União Brasil) — 87.820 votos
- Milton Leite Filho (União Brasil) — 71.631 votos
- Adriana Ventura (Novo) — 69.083 votos
- Eduardo Cury (PL) — 66.860 votos
- Wesley Cezar Lelinho (PL) — 66.673 votos
- Gil Diniz (PL) — 63.398 votos
- Edinho Araujo (PRD) — 54.443 votos
- Sônia Guajajara (PSOL) — 54.207 votos
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Consulte a lista oficial de deputados federais eleitos por São Paulo e o sistema de resultados do TSE.