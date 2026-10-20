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ELEIÇÕES 2026

Conheça os 70 deputados federais eleitos por SP; VEJA LISTA

Por Alyson Rodrigues |
| Tempo de leitura: 3 min
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Foto: Arte JP
São Paulo elegeu 70 deputados federais para representar o estado na Câmara dos Deputados, em Brasília, durante a próxima legislatura.
São Paulo elegeu 70 deputados federais para representar o estado na Câmara dos Deputados, em Brasília, durante a próxima legislatura.

São Paulo elegeu 70 deputados federais para representar o estado na Câmara dos Deputados, em Brasília, durante a próxima legislatura. Os parlamentares participam da elaboração de leis federais, analisam propostas que afetam todo o país e fiscalizam as ações do governo federal.

Entre as atribuições do cargo estão votar o Orçamento da União, discutir projetos relacionados à saúde, educação, segurança e economia e acompanhar a aplicação dos recursos públicos. Os deputados também podem propor leis e convocar autoridades para prestar esclarecimentos.

A eleição ocorre pelo sistema proporcional, no qual a distribuição das cadeiras considera a votação dos candidatos e o desempenho dos partidos ou federações, conforme as regras eleitorais.

Lista dos deputados federais eleitos por São Paulo

A relação abaixo segue a ordem de votação divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

  1. Lucas Pavanato (PL) — 3.038.438 votos
  2. Erika Hilton (PSOL) — 1.596.472 votos
  3. Sâmia Bomfim (PSOL) — 583.107 votos
  4. Kim Kataguiri (Missão) — 520.071 votos
  5. Tabata Amaral (PSB) — 476.383 votos
  6. Renato Bolsonaro (PL) — 379.312 votos
  7. Sargento Nantes (PP) — 333.401 votos
  8. Delegado Palumbo (Podemos) — 303.271 votos
  9. Guilherme Cortez (PSOL) — 275.450 votos
  10. Mauricio Neves (PP) — 269.996 votos
  11. Marcio Alvino (PL) — 261.325 votos
  12. Professora Luciene Cavalcante (PSOL) — 253.778 votos
  13. Ana Carolina Oliveira (Podemos) — 246.741 votos
  14. Baleia Rossi (MDB) — 239.124 votos
  15. Luna Zarattini (PT) — 233.733 votos
  16. Marina Helena (Novo) — 230.866 votos
  17. Delegado Bruno Lima (Podemos) — 217.952 votos
  18. Rosana Valle (PL) — 213.752 votos
  19. Renata Abreu (Podemos) — 199.100 votos
  20. Marcos Pereira (Republicanos) — 196.681 votos
  21. Luiz Philippe de O e Bragança (PL) — 187.743 votos
  22. Guilherme Piai (Republicanos) — 182.328 votos
  23. Igor Soares (PSD) — 181.820 votos
  24. Paulo Alexandre Barbosa (PSD) — 168.207 votos
  25. Felipe Becari (Podemos) — 162.957 votos
  26. Thiago Surfista (PL) — 161.971 votos
  27. Alencar Santana (PT) — 160.264 votos
  28. Capitão Augusto (PL) — 153.745 votos
  29. Jilmar Tatto (PT) — 152.984 votos
  30. Celso Russomanno (Republicanos) — 138.827 votos
  31. Thiago dos Reis (PT) — 137.240 votos
  32. Paulo Serra (PSDB) — 132.866 votos
  33. Sidney Cruz (MDB) — 130.951 votos
  34. João Cury (MDB) — 130.915 votos
  35. Luiz Fernando Machado (PL) — 129.004 votos
  36. Arlindo Chinaglia (PT) — 124.121 votos
  37. Pastor Marco Feliciano (PL) — 122.119 votos
  38. Ney Santos (Republicanos) — 118.566 votos
  39. Carlos Zarattini (PT) — 117.608 votos
  40. Edinho Silva (PT) — 115.341 votos
  41. Nilto Tatto (PT) — 114.560 votos
  42. Natália Boulos (PSOL) — 114.552 votos
  43. Kiko Celeguim (PT) — 113.158 votos
  44. Motta (PL) — 112.854 votos
  45. Juliana Cardoso (PT) — 111.904 votos
  46. João Paulo Cunha (PT) — 109.548 votos
  47. Rodrigo Gambale (Podemos) — 106.901 votos
  48. Dra. Sandra Tadeu (PL) — 106.471 votos
  49. Enrico Misasi (MDB) — 106.225 votos
  50. Coronel Telhada (PP) — 104.513 votos
  51. Paulo Freire (PL) — 99.388 votos
  52. Marcos Neves (PSD) — 98.359 votos
  53. Jonas Donizete (PSB) — 97.335 votos
  54. Miguel Lombardi (PL) — 96.333 votos
  55. Saulo Pedroso (PSD) — 95.096 votos
  56. Altair Moraes (Republicanos) — 94.770 votos
  57. Jefferson Campos (PL) — 92.286 votos
  58. Carlos Sampaio (PSD) — 91.902 votos
  59. Maria Rosas (Republicanos) — 91.690 votos
  60. Mario Frias (PL) — 91.403 votos
  61. Delegado Paulo Bilynskyj (PL) — 90.363 votos
  62. Carlos Bezerra Jr. (PSD) — 89.414 votos
  63. Sirlange Manga (União Brasil) — 87.820 votos
  64. Milton Leite Filho (União Brasil) — 71.631 votos
  65. Adriana Ventura (Novo) — 69.083 votos
  66. Eduardo Cury (PL) — 66.860 votos
  67. Wesley Cezar Lelinho (PL) — 66.673 votos
  68. Gil Diniz (PL) — 63.398 votos
  69. Edinho Araujo (PRD) — 54.443 votos
  70. Sônia Guajajara (PSOL) — 54.207 votos

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Consulte a lista oficial de deputados federais eleitos por São Paulo e o sistema de resultados do TSE.

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