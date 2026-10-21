O empresário Rubens Ometto, controlador do grupo Cosan, caminha para se tornar o maior doador eleitoral do Brasil pela quinta vez consecutiva. Desde as eleições de 2018, ele ocupa a liderança do ranking de financiadores individuais de campanhas e, em 2026, já repassou R$ 6,6 milhões para partidos políticos e candidatos.
As contribuições foram destinadas tanto a diretórios partidários quanto a candidaturas individuais. Entre os beneficiados estão representantes de diferentes correntes ideológicas, da esquerda à direita, o que evidencia a diversidade de partidos e políticos que receberam recursos do empresário durante o atual ciclo eleitoral.
VEJA MAIS :
Recursos chegam a partidos de diferentes estados
Entre as contribuições feitas por Ometto em 2026 estão repasses à direção nacional do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e a diretórios estaduais de outras legendas.
Os recursos contemplaram o Republicanos, em Mato Grosso; o Partido Liberal (PL), em Tocantins e Pernambuco; o Progressistas (PP), em Mato Grosso do Sul; o Partido Social Democrático (PSD), em Minas Gerais; e o Podemos, em Mato Grosso.
Além das transferências para as estruturas partidárias, o empresário realizou doações diretamente a 27 candidatos de diferentes partidos. A relação inclui políticos com trajetórias e posicionamentos distintos no cenário nacional.
Entre os nomes citados estão José Dirceu, Arlindo Chinaglia e Carlos Zarattini, do Partido dos Trabalhadores (PT), todos de São Paulo. Também aparecem Onyx Lorenzoni, ex-ministro da Casa Civil durante o governo de Jair Bolsonaro, filiado ao PP do Rio Grande do Sul, e Pedro Lupion, do PP do Paraná, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).
A distribuição dos recursos entre partidos e candidaturas de diferentes espectros políticos coloca Ometto entre os principais nomes do financiamento eleitoral privado no país.
Empresário tem atuação em diferentes setores da economia
Rubens Ometto é uma das principais figuras do setor empresarial brasileiro e está à frente da Cosan, conglomerado com negócios nas áreas de energia, logística e agronegócio.
O grupo possui participação em diferentes segmentos da economia por meio de empresas controladas ou investidas. Na área de energia e biocombustíveis, a Raízen, joint venture formada com a Shell, atua na produção e comercialização de etanol, açúcar e bioenergia.
Na distribuição de gás natural, a atuação ocorre por meio da Compass. Já a Rumo opera no transporte ferroviário de cargas e em atividades relacionadas à logística. O grupo também está presente no mercado de lubrificantes, por meio da Moove, e no segmento de terras agrícolas, com a Radar.
A presença em setores estratégicos da economia consolidou a Cosan como um dos grandes conglomerados empresariais do país.
Histórico de doações eleitorais
A liderança de Ometto no ranking de doadores eleitorais vem desde 2018. Com os R$ 6,6 milhões já destinados às campanhas em 2026, o empresário caminha para manter a primeira posição pela quinta eleição consecutiva, considerando os pleitos de 2018, 2020, 2022, 2024 e 2026.
O volume de recursos direcionados a partidos e candidatos coloca o financiamento eleitoral realizado pelo empresário em evidência, especialmente pela abrangência das legendas contempladas.
Os valores informados correspondem às doações realizadas até o momento e podem mudar conforme novas contribuições sejam registradas ao longo do processo eleitoral.