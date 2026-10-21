O empresário Rubens Ometto, controlador do grupo Cosan, caminha para se tornar o maior doador eleitoral do Brasil pela quinta vez consecutiva. Desde as eleições de 2018, ele ocupa a liderança do ranking de financiadores individuais de campanhas e, em 2026, já repassou R$ 6,6 milhões para partidos políticos e candidatos.

As contribuições foram destinadas tanto a diretórios partidários quanto a candidaturas individuais. Entre os beneficiados estão representantes de diferentes correntes ideológicas, da esquerda à direita, o que evidencia a diversidade de partidos e políticos que receberam recursos do empresário durante o atual ciclo eleitoral.

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