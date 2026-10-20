São Paulo elegeu 94 deputados estaduais para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Os parlamentares são responsáveis por discutir e aprovar leis estaduais, fiscalizar as ações do governo paulista e acompanhar a aplicação dos recursos públicos do estado.
Entre as funções dos deputados estaduais estão analisar o orçamento estadual, propor medidas para áreas como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura e cobrar providências do governo sobre problemas que afetam os municípios. Eles também podem apresentar projetos de lei e fiscalizar secretarias e órgãos estaduais.
Assim como ocorre na eleição para deputado federal, a escolha dos deputados estaduais segue o sistema proporcional. A distribuição das cadeiras considera os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações, de acordo com as regras eleitorais.
Lista dos deputados estaduais eleitos por São Paulo
A relação abaixo segue a ordem de votação divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).
- Eduarda Campopiano (PL) — 1.956.238 votos
- Eduardo Suplicy (PT) — 654.627 votos
- Sofia Favero (PSOL) — 407.773 votos
- Carlos Giannazi (PSOL) — 367.861 votos
- Paula da Bancada Feminista (PSOL) — 326.190 votos
- Giovanni Sanches (PL) — 235.363 votos
- Rogerio Lins (Podemos) — 229.928 votos
- Tenente Coimbra (PL) — 198.342 votos
- Rafa Minato (Missão) — 185.582 votos
- Danilo Joan (PP) — 182.839 votos
- Thomaz Henrique (PL) — 178.164 votos
- Ediane Maria (PSOL) — 170.844 votos
- Luiza Erundina (PSOL) — 169.567 votos
- Delegado Olim (PP) — 163.918 votos
- Rodrigo Ashiuchi (PL) — 162.562 votos
- Monica das Pretas (PSOL) — 159.100 votos
- Itamar Borges (MDB) — 159.058 votos
- Bruna Furlan (Republicanos) — 157.381 votos
- Marcos Damasio (PL) — 156.691 votos
- Dani Alonso (PL) — 155.574 votos
- Regina Nunes (MDB) — 154.966 votos
- Duda Hidalgo (PT) — 154.953 votos
- Sargento Castro (PP) — 143.422 votos
- Professora Bebel (PT) — 142.001 votos
- Conte Lopes (PL) — 139.225 votos
- Felipe Sertanejo (PL) — 138.277 votos
- Rogerio Nogueira (PSD) — 137.335 votos
- Telhadinha – Capitão Telhada (PP) — 134.006 votos
- Ana Carolina Serra (PSDB) — 132.881 votos
- Mariana Conti (PSOL) — 126.344 votos
- Delegada Graciela (PL) — 125.624 votos
- Dr. Edson da Paiol (Podemos) — 124.394 votos
- Alex Madureira (PL) — 122.704 votos
- Leonardo Grandini (PT) — 122.158 votos
- Danilo Campetti (Republicanos) — 119.904 votos
- Barros Munhoz (PSD) — 116.413 votos
- Emídio (PT) — 108.275 votos
- Paulo Mansur (PL) — 107.073 votos
- Rafael Saraiva (União Brasil) — 105.174 votos
- Rodrigo Mar (PT) — 104.820 votos
- Enio Tatto (PT) — 102.892 votos
- Reinaldo Alguz (MDB) — 101.946 votos
- Marta Costa (PSD) — 100.083 votos
- Caio França (PSB) — 99.840 votos
- Franco Sardelli (PL) — 98.375 votos
- Douglas Garcia (União Brasil) — 97.410 votos
- Paulo Fiorilo (PT) — 96.370 votos
- Danilo Balas (PL) — 96.188 votos
- Luiz Fernando (PT) — 94.901 votos
- Débora Camilo (PSOL) — 94.895 votos
- Leticia Aguiar (PL) — 94.832 votos
- Donato (PT) — 94.779 votos
- Carla Morando (PSD) — 94.596 votos
- Ricardo Madalena (PL) — 94.319 votos
- Leandro Basson (Podemos) — 90.934 votos
- Pardini (PSD) — 89.558 votos
- Rogerio Franco (PL) — 89.156 votos
- Analice Fernandes (PSD) — 88.784 votos
- Delegado Mesquita (PP) — 87.918 votos
- Valdomiro Lopes (PSB) — 86.893 votos
- Thammy Miranda (PSD) — 85.619 votos
- Bruno Zambelli (PL) — 82.946 votos
- Ely Santos (Republicanos) — 82.559 votos
- Léo Oliveira (MDB) — 82.508 votos
- Thainara Faria (PT) — 81.485 votos
- Mauro Bragato (PSD) — 79.157 votos
- Marina Bragante (PSB) — 78.957 votos
- Coronel Paganotto (PL) — 77.703 votos
- Solange Freitas (União Brasil) — 77.524 votos
- João Paulo (PL) — 76.371 votos
- Camila Godoi (União Brasil) — 74.733 votos
- Caruso (MDB) — 74.480 votos
- Kaka do Autismo (Podemos) — 74.365 votos
- Barba (PT) — 74.115 votos
- Rafael Silva Jr. (PSD) — 74.043 votos
- Rodrigo Moraes (PL) — 73.787 votos
- Rômulo (PT) — 73.648 votos
- Renata Sene (Republicanos) — 73.526 votos
- Marcolino (PT) — 72.574 votos
- João Paulo Rillo (PT) — 72.486 votos
- Lucas Bove (PL) — 71.263 votos
- Capitão Mosart (PL) — 70.997 votos
- Ana Perugini (PT) — 70.737 votos
- Sebastião Santos (Republicanos) — 68.118 votos
- Fabio Faria de Sá (Podemos) — 68.055 votos
- Lisboa (PL) — 67.413 votos
- Henrique Krigner (Novo) — 66.512 votos
- Gilmaci Santos (Republicanos) — 66.474 votos
- Isaac Antunes (PL) — 61.953 votos
- Fabiana Bolsonaro (PL) — 61.183 votos
- Thiago Auricchio (PL) — 59.942 votos
- Keit Lima (PSOL) — 58.984 votos
- Atila Jacomussi (PRD) — 54.065 votos
- Ricardo França (Podemos) — 53.644 votos
Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Consulte a lista oficial de deputados estaduais eleitos por São Paulo e o sistema de resultados do TSE.