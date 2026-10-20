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ELEIÇÕES 2026

Conheça os 94 deputados estaduais eleitos por São Paulo

Por Alyson Rodrigues |
| Tempo de leitura: 3 min
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Foto: Arte JP
São Paulo elegeu 94 deputados estaduais para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).
São Paulo elegeu 94 deputados estaduais para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

São Paulo elegeu 94 deputados estaduais para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Os parlamentares são responsáveis por discutir e aprovar leis estaduais, fiscalizar as ações do governo paulista e acompanhar a aplicação dos recursos públicos do estado.

Entre as funções dos deputados estaduais estão analisar o orçamento estadual, propor medidas para áreas como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura e cobrar providências do governo sobre problemas que afetam os municípios. Eles também podem apresentar projetos de lei e fiscalizar secretarias e órgãos estaduais.

Assim como ocorre na eleição para deputado federal, a escolha dos deputados estaduais segue o sistema proporcional. A distribuição das cadeiras considera os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações, de acordo com as regras eleitorais.

Lista dos deputados estaduais eleitos por São Paulo

A relação abaixo segue a ordem de votação divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

  1. Eduarda Campopiano (PL) — 1.956.238 votos
  2. Eduardo Suplicy (PT) — 654.627 votos
  3. Sofia Favero (PSOL) — 407.773 votos
  4. Carlos Giannazi (PSOL) — 367.861 votos
  5. Paula da Bancada Feminista (PSOL) — 326.190 votos
  6. Giovanni Sanches (PL) — 235.363 votos
  7. Rogerio Lins (Podemos) — 229.928 votos
  8. Tenente Coimbra (PL) — 198.342 votos
  9. Rafa Minato (Missão) — 185.582 votos
  10. Danilo Joan (PP) — 182.839 votos
  11. Thomaz Henrique (PL) — 178.164 votos
  12. Ediane Maria (PSOL) — 170.844 votos
  13. Luiza Erundina (PSOL) — 169.567 votos
  14. Delegado Olim (PP) — 163.918 votos
  15. Rodrigo Ashiuchi (PL) — 162.562 votos
  16. Monica das Pretas (PSOL) — 159.100 votos
  17. Itamar Borges (MDB) — 159.058 votos
  18. Bruna Furlan (Republicanos) — 157.381 votos
  19. Marcos Damasio (PL) — 156.691 votos
  20. Dani Alonso (PL) — 155.574 votos
  21. Regina Nunes (MDB) — 154.966 votos
  22. Duda Hidalgo (PT) — 154.953 votos
  23. Sargento Castro (PP) — 143.422 votos
  24. Professora Bebel (PT) — 142.001 votos
  25. Conte Lopes (PL) — 139.225 votos
  26. Felipe Sertanejo (PL) — 138.277 votos
  27. Rogerio Nogueira (PSD) — 137.335 votos
  28. Telhadinha – Capitão Telhada (PP) — 134.006 votos
  29. Ana Carolina Serra (PSDB) — 132.881 votos
  30. Mariana Conti (PSOL) — 126.344 votos
  31. Delegada Graciela (PL) — 125.624 votos
  32. Dr. Edson da Paiol (Podemos) — 124.394 votos
  33. Alex Madureira (PL) — 122.704 votos
  34. Leonardo Grandini (PT) — 122.158 votos
  35. Danilo Campetti (Republicanos) — 119.904 votos
  36. Barros Munhoz (PSD) — 116.413 votos
  37. Emídio (PT) — 108.275 votos
  38. Paulo Mansur (PL) — 107.073 votos
  39. Rafael Saraiva (União Brasil) — 105.174 votos
  40. Rodrigo Mar (PT) — 104.820 votos
  41. Enio Tatto (PT) — 102.892 votos
  42. Reinaldo Alguz (MDB) — 101.946 votos
  43. Marta Costa (PSD) — 100.083 votos
  44. Caio França (PSB) — 99.840 votos
  45. Franco Sardelli (PL) — 98.375 votos
  46. Douglas Garcia (União Brasil) — 97.410 votos
  47. Paulo Fiorilo (PT) — 96.370 votos
  48. Danilo Balas (PL) — 96.188 votos
  49. Luiz Fernando (PT) — 94.901 votos
  50. Débora Camilo (PSOL) — 94.895 votos
  51. Leticia Aguiar (PL) — 94.832 votos
  52. Donato (PT) — 94.779 votos
  53. Carla Morando (PSD) — 94.596 votos
  54. Ricardo Madalena (PL) — 94.319 votos
  55. Leandro Basson (Podemos) — 90.934 votos
  56. Pardini (PSD) — 89.558 votos
  57. Rogerio Franco (PL) — 89.156 votos
  58. Analice Fernandes (PSD) — 88.784 votos
  59. Delegado Mesquita (PP) — 87.918 votos
  60. Valdomiro Lopes (PSB) — 86.893 votos
  61. Thammy Miranda (PSD) — 85.619 votos
  62. Bruno Zambelli (PL) — 82.946 votos
  63. Ely Santos (Republicanos) — 82.559 votos
  64. Léo Oliveira (MDB) — 82.508 votos
  65. Thainara Faria (PT) — 81.485 votos
  66. Mauro Bragato (PSD) — 79.157 votos
  67. Marina Bragante (PSB) — 78.957 votos
  68. Coronel Paganotto (PL) — 77.703 votos
  69. Solange Freitas (União Brasil) — 77.524 votos
  70. João Paulo (PL) — 76.371 votos
  71. Camila Godoi (União Brasil) — 74.733 votos
  72. Caruso (MDB) — 74.480 votos
  73. Kaka do Autismo (Podemos) — 74.365 votos
  74. Barba (PT) — 74.115 votos
  75. Rafael Silva Jr. (PSD) — 74.043 votos
  76. Rodrigo Moraes (PL) — 73.787 votos
  77. Rômulo (PT) — 73.648 votos
  78. Renata Sene (Republicanos) — 73.526 votos
  79. Marcolino (PT) — 72.574 votos
  80. João Paulo Rillo (PT) — 72.486 votos
  81. Lucas Bove (PL) — 71.263 votos
  82. Capitão Mosart (PL) — 70.997 votos
  83. Ana Perugini (PT) — 70.737 votos
  84. Sebastião Santos (Republicanos) — 68.118 votos
  85. Fabio Faria de Sá (Podemos) — 68.055 votos
  86. Lisboa (PL) — 67.413 votos
  87. Henrique Krigner (Novo) — 66.512 votos
  88. Gilmaci Santos (Republicanos) — 66.474 votos
  89. Isaac Antunes (PL) — 61.953 votos
  90. Fabiana Bolsonaro (PL) — 61.183 votos
  91. Thiago Auricchio (PL) — 59.942 votos
  92. Keit Lima (PSOL) — 58.984 votos
  93. Atila Jacomussi (PRD) — 54.065 votos
  94. Ricardo França (Podemos) — 53.644 votos

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Consulte a lista oficial de deputados estaduais eleitos por São Paulo e o sistema de resultados do TSE.

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