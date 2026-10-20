São Paulo elegeu 94 deputados estaduais para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Os parlamentares são responsáveis por discutir e aprovar leis estaduais, fiscalizar as ações do governo paulista e acompanhar a aplicação dos recursos públicos do estado.

Entre as funções dos deputados estaduais estão analisar o orçamento estadual, propor medidas para áreas como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura e cobrar providências do governo sobre problemas que afetam os municípios. Eles também podem apresentar projetos de lei e fiscalizar secretarias e órgãos estaduais.

Assim como ocorre na eleição para deputado federal, a escolha dos deputados estaduais segue o sistema proporcional. A distribuição das cadeiras considera os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações, de acordo com as regras eleitorais.

Lista dos deputados estaduais eleitos por São Paulo