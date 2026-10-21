A hipertensão arterial atinge 28,3% das crianças e adolescentes de até 18 anos avaliados em uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). O levantamento também identificou que 11,6% dos participantes apresentam pré-hipertensão, condição que indica níveis de pressão arterial acima do ideal e exige acompanhamento.

Os dados fazem parte da pesquisa Brasil Coração Saudável, realizada entre 3 de junho e 7 de outubro de 2026. Ao todo, foram avaliadas 6.092 crianças e adolescentes de 38 escolas nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo.

A maior parte dos participantes era de Minas Gerais, com 2.973 estudantes, e do Rio Grande do Sul, com 3.059. São Paulo contribuiu com 60 participantes.