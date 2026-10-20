A Estação da Paulista, em Piracicaba, receberá no sábado, 7 de novembro, a ação gratuita “Um Olhar para a Vida”, que reunirá serviços de saúde, cidadania, bem-estar e orientação profissional. A programação será realizada das 8h às 13h, com entrada aberta à população e sem necessidade de agendamento.
A iniciativa é promovida pelo gabinete do vereador Pedro Kawai, com apoio da Prefeitura de Piracicaba e de entidades parceiras. Realizado há dez anos, o evento terá uma novidade em 2026: a integração das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, ampliando as atividades de conscientização sobre a prevenção e os cuidados com a saúde da mulher e do homem.
A proposta é reunir diferentes serviços em um único espaço, facilitando o acesso da população a informações, orientações e atendimentos gratuitos. Além dos cuidados preventivos, a programação contempla ações voltadas à qualidade de vida, aos direitos do cidadão e às oportunidades de trabalho e geração de renda.
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Evento terá exames e orientações preventivas
Na área da saúde, os participantes poderão realizar aferição da pressão arterial e teste de glicemia. Também haverá coleta de PSA para homens a partir dos 45 anos, exame utilizado na avaliação da saúde da próstata.
A programação inclui orientações sobre saúde da mulher e do homem, nutrição, diabetes e prevenção do pé diabético, além de atendimento em podologia. As atividades buscam ampliar o acesso à informação e incentivar a identificação de fatores de risco e a adoção de hábitos que contribuam para a prevenção de doenças.
A integração das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul amplia o foco da iniciativa, tradicionalmente relacionada à conscientização sobre a saúde masculina e a prevenção do diabetes. Em 2026, a proposta passa a contemplar também a saúde feminina, reforçando a importância do acompanhamento preventivo para ambos os públicos.
Além dos atendimentos, o evento contará com palestras e rodas de conversa, criando oportunidades para esclarecer dúvidas e compartilhar informações sobre saúde e bem-estar.
Programação inclui cidadania e serviços gratuitos
Além dos atendimentos de saúde, a ação oferecerá orientação jurídica, atendimento ao público e informações sobre direitos do consumidor. A programação também prevê atividades físicas e corte de cabelo.
A iniciativa reúne serviços de diferentes áreas para facilitar o acesso dos moradores a orientações que podem contribuir para o dia a dia. A concentração das atividades em um mesmo local permite que os participantes procurem diferentes atendimentos durante o período do evento.
A organização prevê a participação de entidades parceiras e setores municipais, ampliando a oferta de serviços gratuitos à população.
Secretaria de Trabalho e Renda oferecerá orientação profissional
A Secretaria de Trabalho e Renda de Piracicaba também participará da ação, com atividades voltadas a quem procura emprego ou deseja desenvolver uma atividade empreendedora.
Entre os serviços estão o cadastro para vagas de emprego, orientações para Microempreendedores Individuais (MEIs) e informações sobre microcrédito. O público também poderá receber dicas para elaborar currículos e se preparar para entrevistas de emprego.
As orientações têm como objetivo auxiliar os participantes na busca por oportunidades profissionais e no planejamento de pequenos negócios. Para quem está desempregado ou pretende ingressar no mercado de trabalho, os serviços podem ajudar a esclarecer dúvidas sobre os próximos passos na procura por uma vaga.
Já os microempreendedores poderão buscar informações sobre alternativas de crédito e sobre questões relacionadas à atividade empresarial.
Iniciativa completa dez anos com ampliação das campanhas
De acordo com o vereador Pedro Kawai, a ação foi construída ao longo dos anos em conjunto com a população e agora amplia seu alcance com a inclusão do Outubro Rosa.
“Esse projeto nasceu há mais de 10 anos com o propósito de falar sobre prevenção e saúde do homem e do diabetes. Nesse período, fomos construindo essa iniciativa junto à população. Agora, damos um novo passo ao incorporar o Outubro Rosa, ampliando o olhar para a saúde da mulher e fortalecendo ainda mais a proposta de prevenção”, afirma.
O vereador também destaca que o nome “Um Olhar para a Vida” representa a proposta de ampliar a atenção às necessidades das pessoas e incentivar o cuidado contínuo com a saúde.
“Queremos que homens e mulheres tenham acesso à informação e aos serviços e entendam que cuidar da saúde não deve acontecer apenas em outubro ou novembro, mas durante todo o ano”, destaca.
A expectativa é que a ação contribua para aproximar os serviços da população e fortalecer a conscientização sobre prevenção, cidadania e qualidade de vida.
Confira a programação completa
- Saúde e prevenção;
- Aferição da pressão arterial;
- Teste de glicemia;
- Coleta de PSA para homens a partir dos 45 anos;
- Orientações sobre saúde da mulher e do homem;
- Orientação nutricional;
- Informações sobre diabetes e prevenção do pé diabético;
- Atendimento em podologia;
- Informação e cidadania;
- Palestras e rodas de conversa;
- Orientação jurídica;
- Atendimento ao público;
- Orientações sobre direitos do consumidor;
- Bem-estar e serviços;
- Atividades físicas;
- Corte de cabelo;
- Trabalho e renda;
- Cadastro para vagas de emprego;
- Orientações para Microempreendedores Individuais (MEIs);
- Informações sobre microcrédito;
- Dicas para elaboração de currículos;
- Orientações para preparação para entrevistas de emprego.
Serviço
Evento: Um Olhar para a Vida – Outubro Rosa e Novembro Azul
Data: sábado, 7 de novembro de 2026
Horário: das 8h às 13h
Local: Estação da Paulista, em Piracicaba
Entrada: gratuita e aberta à população
Agendamento: não é necessário.