A Estação da Paulista, em Piracicaba, receberá no sábado, 7 de novembro, a ação gratuita “Um Olhar para a Vida”, que reunirá serviços de saúde, cidadania, bem-estar e orientação profissional. A programação será realizada das 8h às 13h, com entrada aberta à população e sem necessidade de agendamento.

A iniciativa é promovida pelo gabinete do vereador Pedro Kawai, com apoio da Prefeitura de Piracicaba e de entidades parceiras. Realizado há dez anos, o evento terá uma novidade em 2026: a integração das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, ampliando as atividades de conscientização sobre a prevenção e os cuidados com a saúde da mulher e do homem.

A proposta é reunir diferentes serviços em um único espaço, facilitando o acesso da população a informações, orientações e atendimentos gratuitos. Além dos cuidados preventivos, a programação contempla ações voltadas à qualidade de vida, aos direitos do cidadão e às oportunidades de trabalho e geração de renda.