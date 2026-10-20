A entrega ocorreu na sede da Cataguá Construtora e contou com a presença do prefeito Helinho Zanatta; da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Valkíria Callovi; do diretor-presidente do Grupo Cataguá, João Evangelista de Carvalho Filho; de Daniel Escobar de Carvalho, sócio-diretor do Grupo Cataguá Soluções; de José Luís Tegon, proprietário da Tatu PreMoldados; e de Wellingthon Miranda dos Santos Jr., representante da Metax. As empresas participaram como patrocinadoras da corrida.

Durante a entrega, o prefeito destacou a importância da parceria entre o poder público, a iniciativa privada e a população para ampliar o alcance de ações sociais no município. “Quero agradecer aos patrocinadores, a todos que participam da Corrida e às equipes da Prefeitura de Piracicaba que trabalham para que essa ação aconteça. Essa iniciativa é muito importante para a comunidade, principalmente para as pessoas que estão passando por momentos de dificuldade. É um trabalho conjunto e solidário entre o poder público e a iniciativa privada, que faz a diferença na vida de quem precisa”, afirmou Helinho Zanatta.

A presidente do Fundo Social, Valkíria Callovi, ressaltou que os benefícios da Corrida Turística vão além do incentivo à prática esportiva, alcançando diretamente pessoas que precisam de apoio para realizar atividades cotidianas. “A Corrida Turística incentiva a saúde e promove a socialização. Esses equipamentos serão emprestados às pessoas que precisam de apoio para se locomover e realizar suas atividades. O Projeto Recupere atendeu 460 pessoas ano passado, e sabemos o quanto esse auxílio é importante para as famílias”, destacou.