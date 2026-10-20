O Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba recebeu, na manhã desta terça-feira (20), a doação de 420 equipamentos hospitalares adquiridos com recursos da 15ª Corrida Turística de Piracicaba, realizada pela Cataguá Construtora. Avaliados em R$ 243 mil, os itens serão disponibilizados para empréstimo gratuito a pessoas em situação de vulnerabilidade que necessitam de apoio para os cuidados com a saúde e a mobilidade.
Os equipamentos serão destinados ao Projeto Recupere, iniciativa do Fundo Social que auxilia pessoas que precisam de materiais para recuperação, locomoção e cuidados em casa. A medida busca ampliar o acesso a esses recursos e oferecer suporte às famílias que enfrentam dificuldades para adquirir os itens necessários.
Entre os materiais recebidos estão cadeiras de rodas, cadeiras para banho, camas hospitalares, colchões pneumáticos, andadores e muletas.
VEJA MAIS :
- Prova do iPhone vira alvo de investigação e pode gerar punições
- Outubro Rosa: Parque da Rua do Porto recebe plantio de orquídeas
- Cabelovers abre agenda para corte grátis em Piracicaba
Doação reúne poder público e iniciativa privada
A entrega ocorreu na sede da Cataguá Construtora e contou com a presença do prefeito Helinho Zanatta; da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Valkíria Callovi; do diretor-presidente do Grupo Cataguá, João Evangelista de Carvalho Filho; de Daniel Escobar de Carvalho, sócio-diretor do Grupo Cataguá Soluções; de José Luís Tegon, proprietário da Tatu PreMoldados; e de Wellingthon Miranda dos Santos Jr., representante da Metax. As empresas participaram como patrocinadoras da corrida.
Durante a entrega, o prefeito destacou a importância da parceria entre o poder público, a iniciativa privada e a população para ampliar o alcance de ações sociais no município. “Quero agradecer aos patrocinadores, a todos que participam da Corrida e às equipes da Prefeitura de Piracicaba que trabalham para que essa ação aconteça. Essa iniciativa é muito importante para a comunidade, principalmente para as pessoas que estão passando por momentos de dificuldade. É um trabalho conjunto e solidário entre o poder público e a iniciativa privada, que faz a diferença na vida de quem precisa”, afirmou Helinho Zanatta.
A presidente do Fundo Social, Valkíria Callovi, ressaltou que os benefícios da Corrida Turística vão além do incentivo à prática esportiva, alcançando diretamente pessoas que precisam de apoio para realizar atividades cotidianas. “A Corrida Turística incentiva a saúde e promove a socialização. Esses equipamentos serão emprestados às pessoas que precisam de apoio para se locomover e realizar suas atividades. O Projeto Recupere atendeu 460 pessoas ano passado, e sabemos o quanto esse auxílio é importante para as famílias”, destacou.
Corrida reuniu cerca de 7 mil participantes
Realizada em 2026, a 15ª Corrida Turística de Piracicaba reuniu aproximadamente 7 mil atletas, considerando a prova principal e a Corridinha Turística. O evento contou com participantes de diferentes cidades e estados brasileiros.
Organizada pela Chelso Sports, a corrida tem entre seus objetivos incentivar a prática esportiva, promover a cidade e contribuir com ações voltadas à comunidade. Os recursos destinados à compra dos equipamentos hospitalares foram arrecadados por meio da iniciativa, transformando a participação dos atletas em benefício social.
Os materiais foram adquiridos da Cirúrgica Independência, empresa de Piracicaba. Além de viabilizar a doação, a compra no próprio município também contribuiu para movimentar a economia local.
O diretor-presidente do Grupo Cataguá, João Evangelista de Carvalho Filho, destacou a importância da participação dos atletas e do envolvimento da empresa em iniciativas que beneficiam a população. “É muito gratificante poder contribuir com a sociedade e atender às necessidades do Fundo Social. Agradecemos especialmente aos atletas, porque é por meio da participação deles que conseguimos transformar a corrida em uma ação de benefício para a população. A cada ano, o evento cresce, promove Piracicaba e também movimenta a economia da cidade”, afirmou.
Projeto Recupere oferece empréstimo de equipamentos
O Projeto Recupere disponibiliza equipamentos a pessoas em situação de vulnerabilidade que precisam de apoio para cuidados de saúde e mobilidade. O empréstimo permite que os beneficiários utilizem os materiais de acordo com suas necessidades, sem precisar arcar com a compra dos itens.
Para solicitar o atendimento, o interessado deve procurar o Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, localizado na avenida dos Marins, 100, ao lado da Escola Municipal Ilda Jenny Stolf Nogueira.
Também é possível entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp da Central de Projetos do Fundo Social, no número (19) 3431-9260.
Documentos necessários
Para solicitar o empréstimo, é preciso apresentar:
- RG e CPF do paciente;
- Comprovante de residência;
- Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) do paciente;
- Documentos da pessoa responsável pela retirada do equipamento.
No momento da retirada, é assinado um termo de responsabilidade pelo bom uso, pela manutenção e pela devolução do item.
Com a chegada dos 420 novos equipamentos, o Fundo Social amplia os recursos disponíveis para atender moradores que precisam de auxílio para a recuperação e a realização de atividades diárias, fortalecendo a rede de apoio social de Piracicaba.