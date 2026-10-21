Piracicaba recebe nesta sexta-feira (23) e sábado (24) uma programação gratuita de cinema drive-in com o projeto Cine Autorama. As sessões serão realizadas no Parque do Engenho Central e permitirão que o público assista aos filmes de dentro dos carros, em uma experiência que resgata o formato tradicional dos cinemas ao ar livre.
A programação reúne quatro produções de diferentes gêneros e épocas. Na sexta-feira, as exibições começam às 19h, com o filme brasileiro Meu Sangue Ferve por Você, e continuam às 21h30, com a comédia Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda!.
No sábado, a primeira sessão será às 18h30, com o clássico Quero Ser Grande. Às 21h30, o público poderá assistir a F1 – O Filme, drama esportivo estrelado por Brad Pitt. Os ingressos são gratuitos e devem ser reservados pelo site oficial do projeto, cineautorama.com.br.
A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e integra a 9ª edição do Cine Autorama.
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Tela de 140 metros quadrados e espaço para pedestres
As exibições serão realizadas em uma tela de 10 metros de altura por 14 metros de largura. Cada sessão terá capacidade para receber 100 carros, proporcionando ao público a possibilidade de acompanhar os filmes sem sair dos veículos.
Quem não estiver de carro também poderá participar. O projeto disponibilizará cerca de 20 cadeiras para formar uma miniplateia ao ar livre. Nesse caso, não será necessário reservar ingresso antecipadamente: os lugares serão ocupados por ordem de chegada.
A proposta é ampliar o acesso à experiência cinematográfica e oferecer uma alternativa de lazer para famílias e grupos de amigos.
Segundo Marco Costa, idealizador e coordenador-geral do Cine Autorama, a seleção de filmes busca aproximar diferentes gerações por meio de histórias conhecidas e produções mais recentes.
O projeto aposta no cinema como uma atividade capaz de reunir pais, filhos e pessoas de diferentes idades, combinando entretenimento e memória afetiva.
Confira os filmes da programação
Meu Sangue Ferve por Você
A programação de sexta-feira começa com Meu Sangue Ferve por Você, produção brasileira inspirada na vida do cantor Sidney Magal. O longa apresenta uma história vivida pelo artista na década de 1970 e retrata aspectos de sua trajetória pessoal e musical. A sessão está marcada para as 19h, com classificação indicativa de 12 anos.
Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda!
Às 21h30 de sexta-feira, será exibida a comédia Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda!, estrelada por Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan. A produção dá continuidade à história de mãe e filha apresentada em Sexta-Feira Muito Louca. Anos depois dos acontecimentos do primeiro filme, as personagens enfrentam uma nova aventura envolvendo mudanças inesperadas e conflitos familiares. A classificação indicativa é de 12 anos.
Quero Ser Grande
No sábado, às 18h30, será a vez de Quero Ser Grande, comédia protagonizada por Tom Hanks. O filme acompanha um garoto de 12 anos que, depois de fazer um pedido, acorda no corpo de um adulto. A partir dessa transformação, ele precisa lidar com situações próprias da vida adulta enquanto tenta compreender as mudanças em sua rotina. Lançado em 1988, o longa marcou a carreira de Hanks e lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar. A classificação indicativa é de 10 anos.
F1 – O Filme
Encerrando a programação, F1 – O Filme será exibido no sábado, às 21h30. Estrelado por Brad Pitt, o drama esportivo acompanha Sonny Hayes, um ex-piloto considerado uma lenda do automobilismo que recebe a oportunidade de retornar às pistas para ajudar uma equipe de Fórmula 1 em dificuldades. Na trama, ele precisa trabalhar ao lado de um jovem piloto, em meio aos desafios e à competitividade do esporte. O filme também conta com a participação de Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1. A sessão tem classificação indicativa de 12 anos.
Projeto tem patrocínio e incentivo cultural
A 9ª edição do Cine Autorama é viabilizada por meio da Lei Rouanet, com patrocínio da Yelum Seguros e apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e da Mina Cultura. A realização é da Cine Autorama e do Ministério da Cultura.
Serviço
Cine Autorama – Cinema drive-in gratuito
- Local: Parque do Engenho Central, Avenida Maurice Allain, 454, Vila Rezende, Piracicaba.
- Sexta-feira (23/10)
- 19h: Meu Sangue Ferve por Você — classificação indicativa de 12 anos.
- 21h30: Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda! — classificação indicativa de 12 anos.
- Sábado (24/10)
- 18h30: Quero Ser Grande — classificação indicativa de 10 anos.
- 21h30: F1 – O Filme — classificação indicativa de 12 anos.
- Entrada: gratuita, com reserva de ingressos pelo site cineautorama.com.br.
- Capacidade: 100 carros por sessão. Para pedestres, serão disponibilizadas cerca de 20 cadeiras, com ocupação por ordem de chegada.