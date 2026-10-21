Piracicaba recebe nesta sexta-feira (23) e sábado (24) uma programação gratuita de cinema drive-in com o projeto Cine Autorama. As sessões serão realizadas no Parque do Engenho Central e permitirão que o público assista aos filmes de dentro dos carros, em uma experiência que resgata o formato tradicional dos cinemas ao ar livre.

A programação reúne quatro produções de diferentes gêneros e épocas. Na sexta-feira, as exibições começam às 19h, com o filme brasileiro Meu Sangue Ferve por Você, e continuam às 21h30, com a comédia Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda!.

No sábado, a primeira sessão será às 18h30, com o clássico Quero Ser Grande. Às 21h30, o público poderá assistir a F1 – O Filme, drama esportivo estrelado por Brad Pitt. Os ingressos são gratuitos e devem ser reservados pelo site oficial do projeto, cineautorama.com.br.