A reforma da pista de skate da Pauliceia, em Piracicaba, entrou na fase final. Nesta etapa, os trabalhos incluem a concretagem de obstáculos e caixotes, além da adequação de estruturas existentes e rampas. Após a conclusão desse serviço, serão realizados o polimento, a limpeza e a pintura completa do espaço. A expectativa é que a obra seja finalizada nas próximas semanas.

A intervenção busca melhorar as condições de uso da pista, frequentada diariamente por centenas de pessoas. Os ajustes nas rampas e nos obstáculos também consideram solicitações dos próprios usuários, com o objetivo de adequar a estrutura à prática do skate.

Recuperação do concreto e proteção da estrutura