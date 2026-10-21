A reforma da pista de skate da Pauliceia, em Piracicaba, entrou na fase final. Nesta etapa, os trabalhos incluem a concretagem de obstáculos e caixotes, além da adequação de estruturas existentes e rampas. Após a conclusão desse serviço, serão realizados o polimento, a limpeza e a pintura completa do espaço. A expectativa é que a obra seja finalizada nas próximas semanas.
A intervenção busca melhorar as condições de uso da pista, frequentada diariamente por centenas de pessoas. Os ajustes nas rampas e nos obstáculos também consideram solicitações dos próprios usuários, com o objetivo de adequar a estrutura à prática do skate.
Recuperação do concreto e proteção da estrutura
Antes da etapa atual, a pista passou por um tratamento das fissuras superficiais. O serviço incluiu o corte das áreas afetadas com disco apropriado e o preenchimento com selante aditivo estrutural à base de epóxi.
O procedimento foi realizado para absorver os movimentos de dilatação e retração do concreto e vedar as fissuras contra a infiltração da água da chuva, contribuindo para a conservação da estrutura.
O polimento das áreas que necessitavam de reparos também foi concluído, assim como a aplicação de uma película protetora para aumentar a durabilidade da pintura definitiva.
Com a concretagem dos obstáculos e caixotes, a próxima fase será o polimento das superfícies, seguido pela limpeza e pintura de toda a estrutura.
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Pista também abriga projeto social
Além de ser utilizada para a prática esportiva, a pista da Pauliceia é sede do Base Dois, projeto social que oferece atividades educativas e esportivas gratuitas para 30 crianças e adolescentes.
A iniciativa funciona desde 2021 e conta com apoio da Prefeitura de Piracicaba por meio de chamamento público. As aulas são realizadas às segundas-feiras, no período noturno.
Os interessados em participar podem solicitar inclusão na lista de espera pelo Instagram do projeto, no perfil @projetobasedois. A abertura de novas vagas depende da disponibilidade.
A iniciativa utiliza o skate como ferramenta de incentivo à prática esportiva e à convivência, ampliando as possibilidades de acesso de crianças e adolescentes a atividades no contraturno.
Área de lazer também recebeu melhorias
Em maio, a Prefeitura entregou a revitalização da pista de skate da Área de Lazer do Trabalhador. A obra havia sido retomada no início de 2025, após ajustes no projeto original.
A intervenção ampliou as possibilidades de uso do espaço, que passou a contar com uma área vertical, um setor de street remodelado e uma área de convivência.
Entre as melhorias realizadas estão a instalação de novos sanitários, incluindo estrutura acessível para pessoas com deficiência (PCD), bancos de concreto, caixa de energia elétrica e bebedouro.
As intervenções nas pistas de skate integram as ações voltadas à melhoria dos espaços públicos destinados ao esporte, ao lazer e à convivência da população.