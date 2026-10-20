O Parque da Rua do Porto recebeu, na manhã desta terça-feira (20), uma ação de plantio de orquídeas em alusão ao Outubro Rosa. A atividade também marcou o lançamento da exposição Orquídeas e Vida, prevista para abril de 2027, e proporcionou um momento de contato e integração com a natureza.
O plantio reuniu mulheres que caminhavam pelo Parque da Rua do Porto, participantes convidadas e mulheres atendidas pelo Cecan (Centro do Câncer da Santa Casa de Piracicaba) e pelo Ceon (Centro de Oncologia do Hospital dos Fornecedores de Cana), que também receberam o convite para participar da atividade.
A enfermeira Erotides Aparecida Moreira se deparou com a ação enquanto caminhava e aproveitou a oportunidade para plantar uma orquídea. “Uma iniciativa muito bonita, voltada à natureza. Agora, quero acompanhar o crescimento da orquídea que plantei. É importante participar de ações como essa, porque ajudam a florescer o mundo”, contou.
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A atividade proporcionou um momento de contato e integração com a natureza, mas também foi alusiva ao Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.
Outra participante do plantio foi Ezidineia Aparecida Gonçalves, a Néia, líder do projeto Kazamigas, criado em 2019 por ela e Vanilsa Militão, que hoje reúne mais de 500 mulheres e promove saúde, bem-estar e acolhimento por meio do esporte. O grupo também participa da organização da caminhada e corrida do Outubro Rosa, realizada em parceria com a tradicional Corrida Corta Mato, na Esalq. “Foi maravilhoso participar do plantio, adorei e agora vou acompanhar o crescimento da minha orquídea. Assim como cuidamos da natureza, as mulheres também precisam cuidar de si mesmas e fazer o autoexame das mamas. O plantio, a caminhada e a corrida são formas de chamar a atenção para a importância da prevenção do câncer de mama”, disse.
A organização ficou por conta da OrquiPira, do Fundo Social de Solidariedade e das Secretarias Municipais de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Cultura, Turismo e Saúde.
“A OrquiPira existe desde 1998 e uma de nossas principais atribuições é a preservação ambiental. Queremos conscientizar as pessoas sobre a importância de não retirar orquídeas da mata, deixando as espécies nativas em seu ambiente natural, e incentivar o cultivo de plantas adquiridas no mercado, destinadas a esse fim. Quanto mais pessoas cultivarem orquídeas, maior será a contribuição para a preservação ambiental. E aproveitamos para realizar o evento durante o Outubro Rosa como uma maneira de chamar a atenção para o câncer de mama e conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce”, destacou Elton Zotelli, presidente da associação.
PREVENÇÃO E CUIDADO – O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Para 2026, a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) traz como tema “A vida nos une. O cuidado nos move”, destacando a importância da ampliação do acesso ao diagnóstico, tratamento, pesquisa científica e informação sobre o câncer de mama.
Segundo a SBM, o câncer de mama é a neoplasia maligna mais incidente entre as mulheres brasileiras e representa cerca de 30% dos cânceres diagnosticados nesse público. A estimativa do INCA (Instituto Nacional de Câncer) é de 78.610 novos casos por ano no Brasil no triênio 2026-2028. Em comparação com o período 2023-2025, o número representa um aumento de cerca de 5.000 novos casos anuais.