O Parque da Rua do Porto recebeu, na manhã desta terça-feira (20), uma ação de plantio de orquídeas em alusão ao Outubro Rosa. A atividade também marcou o lançamento da exposição Orquídeas e Vida, prevista para abril de 2027, e proporcionou um momento de contato e integração com a natureza.

O plantio reuniu mulheres que caminhavam pelo Parque da Rua do Porto, participantes convidadas e mulheres atendidas pelo Cecan (Centro do Câncer da Santa Casa de Piracicaba) e pelo Ceon (Centro de Oncologia do Hospital dos Fornecedores de Cana), que também receberam o convite para participar da atividade.

A enfermeira Erotides Aparecida Moreira se deparou com a ação enquanto caminhava e aproveitou a oportunidade para plantar uma orquídea. “Uma iniciativa muito bonita, voltada à natureza. Agora, quero acompanhar o crescimento da orquídea que plantei. É importante participar de ações como essa, porque ajudam a florescer o mundo”, contou.