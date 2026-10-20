Piracicaba não terá mudanças nos locais de votação no segundo turno das eleições, neste domingo (25), quando os brasileiros decidirão quem será o próximo presidente da República, entre o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). A informação foi confirmada pela reportagem do JP junto à Justiça Eleitoral de Piracicaba.

A juíza Miriana Maciel, da 93ª Zona Eleitoral, em entrevista concedida à rádio Jovem Pan News, confirmou que nada muda neste domingo. “Os locais de votação, ao menos em Piracicaba, não tiveram nenhuma alteração do primeiro turno para o segundo turno. Então, todos os locais foram preservados”, informou a juíza Miriana Maciel, da 93ª Zona Eleitoral.

Se em Piracicaba nada muda, em outras cidades a transferência de seções é uma realidade. “No Estado de São Paulo, houve uma mudança de dois locais de votação, mas na Capital e em Presidente Prudente por situações de calamidade. Somente nestas duas cidades, duas seções foram alteradas, mas Piracicaba não houve nenhuma alteração do primeiro turno para o segundo turno”, complementou a juíza.

Saiba mais:

É PERMITIDO?

Para esse segundo turno, o eleitor também não poderá fazer uso de celular, máquinas fotográficas, filmadoras ou qualquer tipo de equipamento que permita registrar o voto é estritamente proibido dentro da cabine.

Caso esteja portando algum desses aparelhos, o eleitor deve deixá-lo com os mesários antes de votar. A regra visa proteger o sigilo do voto e evitar coações ou a compra de votos por meio de comprovação em foto ou vídeo.

Já camisetas, adesivos ou bandeiras de candidatos no dia da eleição podem ser utilizadas desde que seja uma manifestação individual e silenciosa. O uso de broches, adesivos, camisetas e bandeiras políticas é permitido. O que não pode é haver aglomerações, manifestações coletivas ruidosas, abordagem a outros eleitores ou qualquer tentativa de aliciamento (boca de urna).

A legislação também garante a todo cidadão o direito de se ausentar do trabalho pelo tempo estritamente necessário para exercer o voto, sem sofrer nenhum desconto no salário.

Pessoas com mais de 80 anos têm preferência sobre todos os demais eleitores, independentemente da ordem de chegada. Já pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida têm o direito de entrar na cabine acompanhadas por uma pessoa de sua livre escolha para auxiliá-las no momento de votar.