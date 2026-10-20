Moradores de Piracicaba podem agendar um corte de cabelo gratuito para participar da quinta edição do Cabelovers, iniciativa que arrecada mechas para a confecção de perucas destinadas a pacientes em tratamento contra o câncer. A ação será realizada na segunda-feira (26), das 9h às 17h, na sede da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi), na Rua Prudente de Moraes, 459 - Centro.
Para participar, é necessário doar mechas com pelo menos 15 centímetros de comprimento. Cabelos tingidos e grisalhos também são aceitos. A iniciativa é aberta a mulheres, homens e crianças, e o agendamento pode ser feito pelo link de inscrição ou pela bio do Instagram da Acipi, no perfil @acipiracicaba.
Idealizado pela cabeleireira Valéria Alleoni, o Cabelovers é realizado em parceria com a Acipi, por meio do Conselho da Mulher Empresária (CME). Nesta edição, quatro cadeiras de corte estarão disponíveis durante todo o dia para ampliar o atendimento e receber mais doadores.
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Doação de cabelo ajuda pacientes em tratamento
A campanha busca contribuir para a autoestima e o bem-estar de pessoas que enfrentam o tratamento oncológico. A perda de cabelo pode ser uma das mudanças vivenciadas durante esse período, e as perucas podem ajudar pacientes a se sentirem mais confiantes com a própria imagem.
“Cada peruca representa uma esperança renovada”, destaca Valéria Alleoni, que contará novamente com o apoio da cabeleireira Adriana Balarim. Segundo a idealizadora, a parceria com a Acipi é importante para ampliar o alcance da iniciativa e incentivar novas doações.
Além dos cortes, o evento terá outras ações solidárias. Os participantes poderão conhecer o projeto Almofadas de Coração, realizado pela Loja Tear, que confecciona almofadas anatômicas em formato de coração. Também será possível doar tampinhas plásticas para o projeto Mama Amiga. A Mary Kay estará presente oferecendo maquiagem gratuita às participantes.
A iniciativa integra a programação de Outubro Rosa promovida pelo Conselho da Mulher Empresária da Acipi. Para o presidente da entidade, Mauricio Benato, a mobilização reúne doadores, profissionais da beleza e voluntários em torno de uma causa que busca oferecer acolhimento e contribuir para a confiança de pacientes em tratamento contra o câncer.