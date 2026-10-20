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SOLIDARIEDADE

Cabelovers abre agenda para corte grátis em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Crianças, mulheres e homens podem doar mechas com, no mínimo, 15 centímetros.
Crianças, mulheres e homens podem doar mechas com, no mínimo, 15 centímetros.

Moradores de Piracicaba podem agendar um corte de cabelo gratuito para participar da quinta edição do Cabelovers, iniciativa que arrecada mechas para a confecção de perucas destinadas a pacientes em tratamento contra o câncer. A ação será realizada na segunda-feira (26), das 9h às 17h, na sede da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi), na Rua Prudente de Moraes, 459 - Centro.

Para participar, é necessário doar mechas com pelo menos 15 centímetros de comprimento. Cabelos tingidos e grisalhos também são aceitos. A iniciativa é aberta a mulheres, homens e crianças, e o agendamento pode ser feito pelo link de inscrição ou pela bio do Instagram da Acipi, no perfil @acipiracicaba.

Idealizado pela cabeleireira Valéria Alleoni, o Cabelovers é realizado em parceria com a Acipi, por meio do Conselho da Mulher Empresária (CME). Nesta edição, quatro cadeiras de corte estarão disponíveis durante todo o dia para ampliar o atendimento e receber mais doadores.

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Doação de cabelo ajuda pacientes em tratamento

A campanha busca contribuir para a autoestima e o bem-estar de pessoas que enfrentam o tratamento oncológico. A perda de cabelo pode ser uma das mudanças vivenciadas durante esse período, e as perucas podem ajudar pacientes a se sentirem mais confiantes com a própria imagem.

“Cada peruca representa uma esperança renovada”, destaca Valéria Alleoni, que contará novamente com o apoio da cabeleireira Adriana Balarim. Segundo a idealizadora, a parceria com a Acipi é importante para ampliar o alcance da iniciativa e incentivar novas doações.

Além dos cortes, o evento terá outras ações solidárias. Os participantes poderão conhecer o projeto Almofadas de Coração, realizado pela Loja Tear, que confecciona almofadas anatômicas em formato de coração. Também será possível doar tampinhas plásticas para o projeto Mama Amiga. A Mary Kay estará presente oferecendo maquiagem gratuita às participantes.

A iniciativa integra a programação de Outubro Rosa promovida pelo Conselho da Mulher Empresária da Acipi. Para o presidente da entidade, Mauricio Benato, a mobilização reúne doadores, profissionais da beleza e voluntários em torno de uma causa que busca oferecer acolhimento e contribuir para a confiança de pacientes em tratamento contra o câncer.

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