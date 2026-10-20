Moradores de Piracicaba podem agendar um corte de cabelo gratuito para participar da quinta edição do Cabelovers, iniciativa que arrecada mechas para a confecção de perucas destinadas a pacientes em tratamento contra o câncer. A ação será realizada na segunda-feira (26), das 9h às 17h, na sede da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi), na Rua Prudente de Moraes, 459 - Centro.

Para participar, é necessário doar mechas com pelo menos 15 centímetros de comprimento. Cabelos tingidos e grisalhos também são aceitos. A iniciativa é aberta a mulheres, homens e crianças, e o agendamento pode ser feito pelo link de inscrição ou pela bio do Instagram da Acipi, no perfil @acipiracicaba.

Idealizado pela cabeleireira Valéria Alleoni, o Cabelovers é realizado em parceria com a Acipi, por meio do Conselho da Mulher Empresária (CME). Nesta edição, quatro cadeiras de corte estarão disponíveis durante todo o dia para ampliar o atendimento e receber mais doadores.