O Lar dos Velhinhos de Piracicaba promove nesta sexta-feira (23), às 19h30, uma programação especial em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e os cuidados com a saúde da mulher. Com o tema “Prevenção também é um ato de amor!”, o encontro contará com palestra da enfermeira Juliana Baldan de Barros, especialista em Saúde da Família e Atendimento Pré-Hospitalar.
A profissional tem experiência em atendimento à saúde da mulher em situações de urgência e emergência e em educação em saúde. A proposta é promover um momento de informação, conscientização e acolhimento, reforçando a importância da prevenção e dos cuidados com a própria saúde.
A participação será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado à instituição. O encontro será realizado no salão de festas do Lar dos Velhinhos e também contará com coffee break e ações especiais promovidas pelos parceiros da iniciativa.
VEJA MAIS :
- Comoção e lágrimas marcam enterro de estudante de Piracicaba
- Locais de votação em Piracicaba não terão alteração no 2º turno
- Outubro Rosa: Parque da Rua do Porto recebe plantio de orquídeas
Campanha de arrecadação continua no sábado
No sábado (24), o Lar dos Velhinhos realiza a Campanha de Arrecadação – Mês do Idoso. A iniciativa ocorrerá durante todo o dia, no sistema drive-thru, para facilitar a entrega das doações.
A comunidade poderá entregar alimentos utilizados diariamente pelos moradores, como arroz, feijão, macarrão, farinha, fubá, açúcar, óleo, leite, café, biscoitos, achocolatado e alimentos enlatados. Também serão aceitos frutas, legumes, verduras e produtos de higiene pessoal, como sabonetes, xampu, condicionador, creme dental, desodorante, papel higiênico, fraldas geriátricas, absorventes e toalhas.
A campanha contará ainda com uma programação cultural. Das 9h às 10h, haverá apresentação da Banda União Operária. Já das 9h às 12h, artistas do grupo Caipiras do Plain Air estarão na instituição produzindo obras de arte ao vivo. A ação tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura, especialmente no transporte dos músicos.
Segundo o presidente do Lar dos Velhinhos, Marcelo Barbosa Oliveira, as iniciativas são oportunidades de aproximar a comunidade da instituição. “O Lar faz parte da história de Piracicaba e, neste Mês do Idoso, queremos convidar a comunidade a estar ainda mais próxima de nós. Cada doação representa cuidado e contribui diretamente para o bem-estar dos nossos moradores. Esperamos que a cidade participe e faça deste dia um grande momento de solidariedade”, afirma.
Com as duas iniciativas, o Lar dos Velhinhos reúne ações de conscientização, cultura e solidariedade, incentivando a participação da população tanto nos cuidados com a saúde quanto no apoio aos idosos atendidos pela instituição.
Serviço
Palestra Outubro Rosa
- Data: sexta-feira, 23 de outubro
- Horário: 19h30
- Local: Salão de festas do Lar dos Velhinhos de Piracicaba
- Endereço: Avenida Torquato da Silva Leitão, 615
- Palestrante: Juliana Baldan de Barros
- Participação: doação de 1 kg de alimento não perecível
- Campanha de Arrecadação – Mês do Idoso
- Data: sábado, 24 de outubro
- Local: Lar dos Velhinhos de Piracicaba
- Entrega das doações: sistema drive-thru durante todo o dia
- Banda União Operária: das 9h às 10h
- Caipiras do Plain Air: das 9h às 12h
- Doações: alimentos, produtos de higiene, fraldas geriátricas e outros itens de uso diário dos moradores.