O Lar dos Velhinhos de Piracicaba promove nesta sexta-feira (23), às 19h30, uma programação especial em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e os cuidados com a saúde da mulher. Com o tema “Prevenção também é um ato de amor!”, o encontro contará com palestra da enfermeira Juliana Baldan de Barros, especialista em Saúde da Família e Atendimento Pré-Hospitalar.

A profissional tem experiência em atendimento à saúde da mulher em situações de urgência e emergência e em educação em saúde. A proposta é promover um momento de informação, conscientização e acolhimento, reforçando a importância da prevenção e dos cuidados com a própria saúde.

A participação será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado à instituição. O encontro será realizado no salão de festas do Lar dos Velhinhos e também contará com coffee break e ações especiais promovidas pelos parceiros da iniciativa.