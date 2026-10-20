A Prefeitura de Piracicaba realizou serviços de tapa-buraco em 16 vias de 10 bairros do município entre os dias 13 e 17 de outubro. A operação, conduzida pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, contemplou ruas e avenidas de diferentes regiões da cidade, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e proporcionar mais segurança aos motoristas.

Os trabalhos são definidos a partir de solicitações da população registradas pelo Serviço de Informações à População (SIP), pelo telefone 156, de demandas apresentadas por vereadores e de problemas identificados pelas próprias equipes durante as vistorias nas vias públicas.

Segundo a administração municipal, a programação prioriza locais considerados estratégicos, especialmente avenidas com fluxo intenso de veículos e trechos que necessitam de intervenção mais urgente.