20 de outubro de 2026
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MANUTENÇÃO

Tapa-buraco atende 16 vias de 10 bairros de Piracicaba

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Prefeitura de Piracicaba realizou operação tapa-buraco em 16 vias de dez bairros entre os dias 13 e 17 de outubro.
Prefeitura de Piracicaba realizou operação tapa-buraco em 16 vias de dez bairros entre os dias 13 e 17 de outubro.

A Prefeitura de Piracicaba realizou serviços de tapa-buraco em 16 vias de 10 bairros do município entre os dias 13 e 17 de outubro. A operação, conduzida pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, contemplou ruas e avenidas de diferentes regiões da cidade, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e proporcionar mais segurança aos motoristas.

Os trabalhos são definidos a partir de solicitações da população registradas pelo Serviço de Informações à População (SIP), pelo telefone 156, de demandas apresentadas por vereadores e de problemas identificados pelas próprias equipes durante as vistorias nas vias públicas.

Segundo a administração municipal, a programação prioriza locais considerados estratégicos, especialmente avenidas com fluxo intenso de veículos e trechos que necessitam de intervenção mais urgente.

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Serviço utiliza etapas de preparação e aplicação de asfalto

A execução da operação segue procedimentos técnicos para recuperar os pontos danificados do pavimento. Nos locais que exigem intervenções mais profundas, as equipes realizam o requadramento da área ao redor do buraco, preparando o trecho para receber o material de preenchimento.

Na sequência, é aplicada a bica corrida, material composto por pedra britada, pedrisco e pó de pedra. A etapa final consiste na aplicação da massa asfáltica, utilizada para recompor a superfície da via.

O serviço também inclui a medição da quantidade de material aplicado por metro quadrado, conforme os procedimentos adotados pela secretaria.

A manutenção busca corrigir irregularidades no pavimento e contribuir para melhores condições de circulação nas ruas e avenidas atendidas.

Confira as vias atendidas

A operação contemplou dez bairros de Piracicaba. Confira a relação dos locais informados pela Prefeitura:

  • Água Branca: avenida Edne Rontani Bassete;

  • Algodoal: ruas Alberto Pinto da Fonseca e João Raimundo do Nascimento;

  • Jaraguá: rua Botucatu e avenida Dona Jane Conceição;

  • Morato: avenida Alberto Morato Krahenbuhl;

  • Nova Piracicaba: rua dos Sabiás;

  • Pompeia: rua Antônio Donato Ferraz Salvego;

  • Santa Rita: rua Lívio Ferracciu;

  • Santa Rosa: rua Augusto de Lello;

  • Santa Teresinha: ruas Aristides Beduschi, Ephigênia Miotto Cesta, Luiz Poppin e Ituverava, além da avenida Euclides Figueiredo;

  • Vila Rezende: avenida Rio Claro.

    • Solicitações podem ser feitas pelo telefone 156

    Os moradores podem comunicar problemas no pavimento por meio do Serviço de Informações à População (SIP), pelo telefone 156. As solicitações são consideradas pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos na organização dos atendimentos, junto às demandas encaminhadas por vereadores e às necessidades identificadas pelas equipes municipais.

    A programação dos serviços considera a urgência de cada situação e as condições das vias, com atenção especial aos pontos de maior circulação de veículos.

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