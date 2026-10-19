Um empresário que vendeu uma caminhonete Hilux por R$ 110 mil passou oito horas tentando contar milhares de moedas de R$ 1 recebidas como parte do pagamento, mas desistiu da tarefa e decidiu levar o dinheiro a uma agência bancária para realizar a contagem.
Rafael Fernandes, proprietário de uma loja de veículos em Quixeramobim, no interior do Ceará, contou com a ajuda de outros quatro funcionários para tentar contabilizar as moedas. Apesar do esforço, a equipe não conseguiu concluir o trabalho. “Comecei a contar com a equipe, mas desistimos e resolvi levar ao banco”, relatou o empresário. Por questões de segurança, ele preferiu não revelar o valor total recebido em moedas.
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Pagamento veio em sacos e garrafão
A negociação ocorreu no sábado (17). Além das moedas, o comprador, que trabalha como borracheiro, entregou outro veículo como parte do pagamento pela Hilux 2009 SRV.
Segundo Rafael, o cliente comentou durante a negociação que pretendia pagar parte do valor com moedas, mas o empresário não imaginava a quantidade que receberia. “Na hora da negociação ele comentou [sobre as moedas] e eu fiquei sem acreditar, devido nunca ter visto isso na minha vida. Foi quando ele chegou com alguns sacos e um garrafão cheio de moedas”, contou.
Vídeo ultrapassa 1 milhão de visualizações
O momento em que Rafael recebe as moedas, armazenadas em sacos e em um garrafão, foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais. A publicação já ultrapassou 1 milhão de visualizações. De acordo com o empresário, em dez anos de atuação no comércio de veículos, essa foi a primeira vez que recebeu um pagamento com tantas moedas.
Rafael também destacou que decidiu aceitar a forma de pagamento para não perder a negociação, apesar da dificuldade para contabilizar o dinheiro. “Eu vim do nada, saí do zero. Minha mãe sacoleira há 20 anos, meu pai taxista e cheguei até aqui com muita ousadia. Não posso perder venda por nada, quando vi as moedas não tinha porque não receber”, afirmou.