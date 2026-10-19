Um empresário que vendeu uma caminhonete Hilux por R$ 110 mil passou oito horas tentando contar milhares de moedas de R$ 1 recebidas como parte do pagamento, mas desistiu da tarefa e decidiu levar o dinheiro a uma agência bancária para realizar a contagem.

Rafael Fernandes, proprietário de uma loja de veículos em Quixeramobim, no interior do Ceará, contou com a ajuda de outros quatro funcionários para tentar contabilizar as moedas. Apesar do esforço, a equipe não conseguiu concluir o trabalho. “Comecei a contar com a equipe, mas desistimos e resolvi levar ao banco”, relatou o empresário. Por questões de segurança, ele preferiu não revelar o valor total recebido em moedas.

VEJA MAIS :