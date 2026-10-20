Quem deseja aprender a cantar ou desenvolver a própria voz terá uma oportunidade gratuita em Piracicaba. Estão abertas as inscrições para uma Oficina de Canto com o maestro Lucas Lopes, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura. Os interessados têm até sexta-feira (23) para se inscrever, das 9h às 15h, na Estação da Paulista, localizada na avenida Dr. Paulo de Moraes, 1580, no bairro Paulista. As aulas serão realizadas no mesmo local, entre 3 de novembro e 3 de dezembro, sempre às terças e quintas-feiras, a partir das 18h30.

A oficina é destinada a pessoas com 18 anos ou mais que tenham concluído o Ensino Fundamental. Durante as aulas, os participantes terão contato com técnicas de respiração, consciência vocal e fundamentos da fisiologia da voz, além de orientações para utilizar a voz adequadamente durante o canto. O conteúdo também contempla diferentes estilos musicais, como canto erudito, pop, soul, belting e MPB. A proposta é apresentar a voz como instrumento musical, tanto para quem deseja cantar por lazer quanto para quem pretende desenvolver habilidades que possam ser utilizadas profissionalmente.

A metodologia prevê atividades em grupo, demonstrações, exposições dialogadas, experimentações e desenvolvimento de projetos, além de momentos de apresentação e discussão. A participação é gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3436-0466.