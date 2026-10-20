Motoristas devem ficar atentos à situação cadastral do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e à atualização de seus dados pessoais para evitar dificuldades em serviços públicos. Em 2026, a informação de que os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) bloqueariam automaticamente as Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) de pessoas com pendências no CPF passou a circular, mas é importante esclarecer que não há confirmação oficial de uma nova regra federal que determine o bloqueio generalizado das habilitações por esse motivo.

A situação cadastral do CPF é administrada pela Receita Federal e pode apresentar diferentes classificações, conforme a existência de inconsistências, omissões ou outras ocorrências no registro. Já os procedimentos relacionados à habilitação seguem as exigências dos órgãos de trânsito.

Na prática, divergências entre os dados pessoais informados pelo motorista e os registros oficiais podem exigir correções durante determinados atendimentos. Por isso, quem pretende renovar a CNH ou atualizar informações do documento deve conferir os próprios dados com antecedência.