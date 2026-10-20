Os amantes do teatro terão 11 dias de apresentações gratuitas em Piracicaba a partir da próxima semana. O 21º Festival Nacional de Teatro de Piracicaba (Fentepira) será realizado de 29 de outubro a 8 de novembro, com 12 espetáculos adultos e infantis em diferentes espaços da cidade. A organização divulgou os dez trabalhos selecionados para a programação, que também contará com duas produções convidadas.

A abertura será no dia 29 de outubro, às 19h30, no Teatro Municipal Erotides de Campos, conhecido como Teatro do Engenho, com o espetáculo Tom na Fazenda. Outra atração convidada é Botas, da Companhia Estável de Teatro Amador de Piracicaba (Ceta), marcada para 6 de novembro, às 20h, no Clube Coronel Barbosa.

Ao todo, serão nove espetáculos adultos e três infantis. As apresentações terão entrada gratuita e ocorrerão em espaços como o Teatro Erotides de Campos, o Teatro Dr. Losso Netto, o Teatro do Sesi e o espaço Floreia.