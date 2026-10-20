Os amantes do teatro terão 11 dias de apresentações gratuitas em Piracicaba a partir da próxima semana. O 21º Festival Nacional de Teatro de Piracicaba (Fentepira) será realizado de 29 de outubro a 8 de novembro, com 12 espetáculos adultos e infantis em diferentes espaços da cidade. A organização divulgou os dez trabalhos selecionados para a programação, que também contará com duas produções convidadas.
A abertura será no dia 29 de outubro, às 19h30, no Teatro Municipal Erotides de Campos, conhecido como Teatro do Engenho, com o espetáculo Tom na Fazenda. Outra atração convidada é Botas, da Companhia Estável de Teatro Amador de Piracicaba (Ceta), marcada para 6 de novembro, às 20h, no Clube Coronel Barbosa.
Ao todo, serão nove espetáculos adultos e três infantis. As apresentações terão entrada gratuita e ocorrerão em espaços como o Teatro Erotides de Campos, o Teatro Dr. Losso Netto, o Teatro do Sesi e o espaço Floreia.
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Espetáculos selecionados
Entre os trabalhos escolhidos estão produções de Piracicaba e de outras cidades brasileiras. Os grupos locais são representados pelo Coletivo Peneiras, com A Tal e as Bocas da Rua, e pelo Coletivo Aguaceiro, com Alvéolo – Cantares Sodômicos que Rebentam Tempestades. A Ceta também integra a programação com o espetáculo convidado Botas.
A seleção inclui ainda Fauna, do Grupo Quatroloscinco – Teatro do Comum, de Belo Horizonte (MG), e As Três Fiandeiras, da Xama Teatro, de São José de Ribamar (MA).
Confira a programação dos dez espetáculos selecionados:
- 30/10, às 20h: A Tal e as Bocas da Rua, do Coletivo Peneiras, de Piracicaba (SP). Teatro Erotides de Campos. Classificação: 16 anos.
- 31/10, às 16h: Correnteza, da Tecelagem da Arte, de São Paulo (SP). Teatro Erotides de Campos. Infantil. Classificação: livre.
- 31/10, às 20h: Alvéolo – Cantares Sodômicos que Rebentam Tempestades, do Coletivo Aguaceiro, de Piracicaba (SP). Espaço Floreia. Classificação: 12 anos.
- 1º/11, às 16h: ALGORIKI e se você saísse, do Coletivo Quizumba, de São Paulo (SP). Teatro Erotides de Campos. Infantil. Classificação: 8 anos.
- 1º/11, às 18h: A Última Cova, do Morente Forte Produções Teatrais, de São Paulo (SP). Teatro Dr. Losso Netto. Classificação: 12 anos.
- 1º/11, às 21h30: Vermelho, Branco e Preto, de Cibele Mateus, de São Bernardo do Campo (SP). Espaço Floreia. Classificação: livre.
- 2/11, às 16h: Maria da Luz, da Cia. Náufragos, de Campinas (SP). Teatro Erotides de Campos. Infantil. Classificação: livre.
- 2/11, às 19h: As Três Fiandeiras, da Xama Teatro, de São José de Ribamar (MA). Teatro Dr. Losso Netto. Classificação: 12 anos.
- 7/11, às 19h: Fauna, do Grupo Quatroloscinco – Teatro do Comum, de Belo Horizonte (MG). Teatro do Sesi. Classificação: 16 anos.
- 8/11, às 20h: P.A.R.E.L.H.A – Um Olhar sobre a Realidade, do Núcleo Parelha, de São Paulo (SP). Teatro Erotides de Campos. Classificação: 14 anos.
Programação completa no perfil oficial do festival no Instagram, @fentepira_oficial.
Festival recebeu 551 inscrições
A edição deste ano registrou 551 propostas inscritas, recorde do festival. Desse total, 17 foram enviadas por grupos locais. A análise foi realizada pelos curadores Roberto Rosa e Cris Rocha, entre 3 e 30 de setembro.
Segundo a organização, cerca de 25% das propostas eram de espetáculos infantis e 49,7% eram voltadas ao público adulto. As apresentações de rua representaram 15,6% das inscrições, enquanto as produções destinadas a espaços alternativos corresponderam a 9,4%.
Os curadores buscaram reunir diferentes linguagens, origens, faixas etárias e temáticas. Após as apresentações, artistas e público também serão convidados a participar de bate-papos com profissionais da área teatral. Nesta edição, os debatedores serão Cris Lozano, Valmir Santos e Marcelo Palmares.
O Fentepira é promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e pela Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA). A organização é da Associação Cultural e Teatral Guarantã, com parceria do Sesc Piracicaba, Sesi Piracicaba, Senac Piracicaba, Apite! e Movimento Liberdade Liberdade.