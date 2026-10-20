O pedido de recuperação extrajudicial da Ri Happy, apresentado à Justiça de São Paulo para renegociar aproximadamente R$ 827,4 milhões em dívidas, levantou dúvidas entre consumidores que aguardam encomendas ou planejam comprar brinquedos para a Black Friday e o Natal. A principal preocupação é saber se a medida pode afetar entregas, trocas, garantias e compras já pagas.
De acordo com especialistas em direito do consumidor, a renegociação financeira não elimina as obrigações da empresa com seus clientes. Em condições normais, os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC) continuam válidos, mesmo quando uma companhia busca reorganizar suas dívidas.
Luís Gustavo de Paiva Leão, advogado especializado em recuperação judicial e extrajudicial e reestruturação de dívidas bancárias, sócio do escritório PL Advogados, explica que o processo divulgado pela Ri Happy tem como objetivo renegociar compromissos financeiros, e não cancelar pedidos feitos por consumidores.
Recuperação extrajudicial é diferente da judicial?
A recuperação extrajudicial permite que uma empresa negocie condições para pagar determinadas dívidas diretamente com grupos de credores, como bancos e fornecedores, podendo submeter o acordo à homologação judicial. A recuperação judicial, por sua vez, segue um procedimento judicial mais amplo, com regras específicas para reorganizar os compromissos financeiros da companhia.
Segundo Leão, o alcance da recuperação extrajudicial depende dos créditos abrangidos pelo plano. Credores que não estejam incluídos na negociação, em regra, preservam seus direitos de cobrança, observadas as condições legais aplicáveis.
Para o consumidor, o ponto central é que a existência de uma renegociação financeira não significa, por si só, que os compromissos assumidos nas vendas tenham sido cancelados.
Ri Happy precisa entregar os produtos comprados?
Sim. A empresa continua obrigada a cumprir as ofertas feitas aos clientes. Quem comprou um brinquedo e já efetuou o pagamento, mas ainda aguarda a encomenda, mantém os direitos previstos na legislação consumerista.
Se houver atraso injustificado ou descumprimento da oferta, o consumidor pode exigir o cumprimento do que foi anunciado, aceitar outro produto equivalente ou rescindir o contrato, com restituição dos valores pagos, conforme as circunstâncias e as regras do CDC.
O especialista recomenda que os clientes mantenham os documentos relacionados à compra, como comprovantes de pagamento, número do pedido, e-mails de confirmação e capturas de tela que mostrem o preço e o prazo de entrega informado.
Caso o produto não chegue, a primeira medida deve ser procurar os canais oficiais da Ri Happy e guardar o protocolo de atendimento. Se não houver solução, é possível registrar uma reclamação no Procon ou no portal consumidor.gov.br, quando a empresa estiver disponível na plataforma, além de recorrer ao Judiciário.
Nas compras realizadas com cartão de crédito, o cliente também pode consultar o banco emissor sobre a possibilidade de contestar a transação, apresentando os documentos que comprovem o problema.
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Trocas, devoluções e garantias estão mantidas?
O pedido de recuperação extrajudicial não suspende automaticamente os direitos relacionados a defeitos, garantias ou devoluções. As obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor continuam aplicáveis.
No caso de brinquedos considerados produtos duráveis, o prazo legal para reclamar de vícios aparentes ou de fácil constatação é de 90 dias, contados da entrega efetiva do produto. Para defeitos ocultos, que não podem ser identificados imediatamente, a contagem começa quando o problema fica evidente.
A legislação também prevê responsabilidade solidária dos fornecedores envolvidos pelo vício do produto. Assim, dependendo do caso, o consumidor pode procurar a loja ou o fabricante para buscar uma solução.
Já as trocas motivadas apenas por preferência pessoal, como mudança de gosto ou escolha de outro modelo, dependem da política comercial oferecida pela loja quando a compra é presencial. Nas compras feitas pela internet ou fora do estabelecimento comercial, existe o direito de arrependimento previsto no CDC, observadas as condições legais.
Vale-presente e créditos exigem atenção?
A recuperação extrajudicial, por si só, não significa que vales-presente ou créditos concedidos pela loja tenham sido cancelados. Na ausência de uma alteração anunciada pela empresa, os consumidores devem observar as condições e os prazos informados no momento da aquisição.
Ainda assim, quem possui valores antecipados para utilizar na loja pode acompanhar os comunicados oficiais da companhia e evitar deixar a utilização desses créditos para a última hora, especialmente diante do cenário de renegociação financeira.
O advogado ressalta que uma eventual mudança na situação da empresa poderia exigir uma análise diferente. Se houver um processo posterior de recuperação judicial ou falência, por exemplo, o tratamento de determinados créditos dependerá das circunstâncias e das regras legais aplicáveis. Não é possível afirmar antecipadamente que todo vale-presente será automaticamente incluído em um plano ou sofrerá desconto.
Consumidor pode entrar na lista de credores?
O pedido de recuperação extrajudicial não coloca automaticamente todos os clientes na condição de credores sujeitos à renegociação. Isso depende da natureza do crédito, das obrigações pendentes e do alcance do plano apresentado pela empresa.
Se a Ri Happy deixar de entregar uma mercadoria ou descumprir outra obrigação, o consumidor poderá buscar a solução pelos canais de atendimento, pelos órgãos de defesa do consumidor e, se necessário, pela Justiça.
A orientação é guardar a nota fiscal, os comprovantes de pagamento, os registros de atendimento e as informações sobre a oferta. Esses documentos podem ser importantes para demonstrar o que foi contratado e fundamentar uma reclamação.
Para quem pretende comprar brinquedos durante a Black Friday ou para o Natal, a recomendação é acompanhar os prazos de entrega, verificar as condições de pagamento e conservar os registros da transação. A recuperação extrajudicial, isoladamente, não determina que as compras sejam interrompidas, mas acompanhar eventuais comunicados da empresa é uma precaução importante.