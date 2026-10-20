O pedido de recuperação extrajudicial da Ri Happy, apresentado à Justiça de São Paulo para renegociar aproximadamente R$ 827,4 milhões em dívidas, levantou dúvidas entre consumidores que aguardam encomendas ou planejam comprar brinquedos para a Black Friday e o Natal. A principal preocupação é saber se a medida pode afetar entregas, trocas, garantias e compras já pagas.

De acordo com especialistas em direito do consumidor, a renegociação financeira não elimina as obrigações da empresa com seus clientes. Em condições normais, os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC) continuam válidos, mesmo quando uma companhia busca reorganizar suas dívidas.

Luís Gustavo de Paiva Leão, advogado especializado em recuperação judicial e extrajudicial e reestruturação de dívidas bancárias, sócio do escritório PL Advogados, explica que o processo divulgado pela Ri Happy tem como objetivo renegociar compromissos financeiros, e não cancelar pedidos feitos por consumidores.

Recuperação extrajudicial é diferente da judicial?