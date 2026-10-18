18 de outubro de 2026
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VÍTIMA FATAL

Identificado o motociclista que morreu na Rodovia do Açucar

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Redes sociais e Jhenyfer Oliveira
Joel Ribeiro Muniz tinha 36 anos.
Joel Ribeiro Muniz tinha 36 anos.

 Foi identificado como Joel Ribeiro Muniz, de 36 anos, o homem que morreu na madrugada deste domingo (18), em Piracicaba. Ele é a vítima do acidente grave registrado no km 157 da Rodovia do Açúcar (SP-308), próximo ao bairro Chapadão.

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 Segundo as informações, ele estava de moto, uma Honda CG 160, quando se envolveu em uma colisão e, em seguida, foi atropelado por um veículo que ainda não foi localizado.

O SAMU chegou a ser acionado, mas o óbito foi constatado ainda na rodovia. A Polícia Rodoviária acompanhou a ocorrência.

Após um trabalho da perícia, o corpo foi levado para o IML pela funerária.

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