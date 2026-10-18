Foi identificado como Joel Ribeiro Muniz, de 36 anos, o homem que morreu na madrugada deste domingo (18), em Piracicaba. Ele é a vítima do acidente grave registrado no km 157 da Rodovia do Açúcar (SP-308), próximo ao bairro Chapadão.
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Segundo as informações, ele estava de moto, uma Honda CG 160, quando se envolveu em uma colisão e, em seguida, foi atropelado por um veículo que ainda não foi localizado.
O SAMU chegou a ser acionado, mas o óbito foi constatado ainda na rodovia. A Polícia Rodoviária acompanhou a ocorrência.
Após um trabalho da perícia, o corpo foi levado para o IML pela funerária.